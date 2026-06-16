Sira Rego visitará Lanzarote para celebrar una reforma fracasada y vender un falso alivio migratorio

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, inicia este miércoles un viaje oficial de dos días a Lanzarote con una agenda diseñada para justificar su gestión. El desplazamiento busca rentabilizar políticamente el primer aniversario de la polémica reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería; una modificación impuesta desde el ala más radical del Ejecutivo central para forzar la distribución obligatoria de menores y adolescentes migrantes no acompañados por las distintas Comunidades Autónomas.

A pesar de la saturación real que asfixia de forma diaria al archipiélago, el relato que intentan colocar desde el Ministerio de Juventud e Infancia es que la red asistencial de las islas se ha visto "aliviada" y "destensionada" gracias a sus cuotas de reparto solidario.

Bajo esta premisa, la ministra pretende presentar como un éxito que el cambio legislativo haya obligado a las autonomías a asumir menores, afirmando además que se han mejorado las condiciones de los centros receptores. Sin embargo, este balance triunfalista de la administración choca de frente con las denuncias de los territorios fronterizos como Canarias, que continúan soportando el impacto estructural de la presión migratoria ante la ineficacia de los parches estatales.

Cuestionamientos del sector jurídico y de los cabildos

Lejos de la propaganda gubernamental, la ministra tendrá que afrontar los verdaderos problemas y las lagunas normativas que denuncian los profesionales del sector. De manera destacada, Sira Rego deberá responder por la polémica implantación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), un marco que genera profundos interrogantes respecto a las garantías en la tutela y la representación jurídica de los menores que llegan solos a las costas, un asunto que el sector legal mira con recelo y que centrará su reunión de trabajo con el Colegio de Abogados de Lanzarote.

La agenda oficial de la representante estatal arrancará durante la mañana de este miércoles, 17 de junio, momento en el que se entrevistará con Oswaldo Betancor, presidente del Cabildo de Lanzarote, para analizar la situación de una isla al límite. Posteriormente, ya en la jornada de la tarde, la ministra intentará reconducir el descontento del tejido social reuniéndose con los representantes de la Plataforma Canaria Educación Inclusiva.

Finalmente, la estancia de Sira Rego en Lanzarote concluirá el jueves con una cita enfocada en el sector asociativo. La ministra mantendrá una sesión con los integrantes del Consejo de la Juventud en Canarias con el indisimulado propósito de calmar las reclamaciones de los jóvenes del archipiélago y vender los supuestos avances recogidos en su Ley de Juventud, una normativa que sigue bajo el foco del debate político.