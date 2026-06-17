Al menos 24 afectados por una intoxicación alimentaria en un instituto de La Palma

La Consejería Canaria de Sanidad informó este miércoles de la detección de un episodio de intoxicación alimentaria en un instituto en La Palma que hasta el momento ha afectado a 24 personas, con cuadros clínicos leves y evolución favorable.

La intoxicación se produjo en el contexto de una celebración escolar posterior a un acto de graduación el pasado fin de semana en un instituto de Educación Secundaria y de entre las personas afectadas 19 son menores de edad y cinco adultos, detalla Sanidad en un comunicado.

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha activado el correspondiente protocolo tras la notificación de casos sospechosos de toxiinfección alimentaria.

La toxiinfección alimentaria es una enfermedad transmitida por alimentos en la que el agente causante ingerido es un microorganismo patógeno, una toxina o una sustancia química tóxica.

Hasta el momento se han notificado 24 casos con sintomatología y se mantiene activado el protocolo establecido y la realización del estudio epidemiológico pertinente para hacer seguimiento a nuevos posibles casos que pudieran estar vinculados.