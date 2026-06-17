Canarias acorrala a la filoxera de la vid y se acerca a su erradicación total

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha presidido una reunión técnica para evaluar el estado de la plaga que afecta a los viñedos del archipiélago. Durante este encuentro, se ha confirmado la culminación de la segunda ronda de prospecciones, la cual ha arrojado un balance muy positivo al detectarse únicamente cuatro nuevos contagios en toda la región.

Estos recientes positivos se localizaron entre los meses de abril y mayo en fincas abandonadas pertenecientes a la denominada zona cero. Dicha área se circunscribe al ámbito territorial de la Denominación de Origen Protegida Tacoronte-Acentejo, confirmando que el brote no se ha expandido. Quintero ha defendido que estos datos avalan la eficacia de las medidas de control impuestas por el Ejecutivo autonómico en coordinación con los cabildos y los consejos reguladores.

Las labores de rastreo han sido exhaustivas. Hasta el momento, los técnicos han llevado a cabo un total de 9.610 prospecciones. De ellas, 1.831 corresponden al presente ejercicio, focalizándose principalmente en Tenerife, que se mantiene como la única isla afectada. En otras islas como Lanzarote, La Palma o Gran Canaria se han hecho cientos de revisiones sin encontrar rastro del insecto.

Ante este escenario de contención, el consejero ha adelantado que se modificará la legislación vigente para flexibilizar las medidas fitosanitarias de cara a la próxima recogida de la uva. La intención es aliviar la carga sobre los viticultores tras una campaña anterior calificada de muy dura, garantizando siempre que el riesgo biológico permanezca neutralizado.

En paralelo, la administración autonómica ha puesto en marcha diversos ensayos agronómicos utilizando patrones de cultivo resistentes. Este proyecto busca evaluar la adaptación de portainjertos a las diferentes condiciones climáticas y de suelo presentes en las distintas islas, utilizándose parcelas de 2.500 metros cuadrados cedidas voluntariamente por los agricultores.

Para fomentar la participación en estos estudios, la Consejería de Agricultura sufraga todos los gastos técnicos de implantación y seguimiento. Además, se ha articulado un sistema de compensación económica para los propietarios de las parcelas, que recibirán una ayuda inicial de 4.000 euros durante el primer año, seguida de aportaciones anuales de 1.000 euros durante las cuatro temporadas siguientes.

Toda esta estrategia se enmarca dentro del plan de contingencia nacional elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el primero de estas características que se aplica en España. El objetivo final es ambicioso: completar con éxito la actual fase de erradicación. De lograrlo, el archipiélago se convertiría en la primera región de Europa en eliminar por completo esta amenaza para el sector vitivinícola, un hito histórico para el campo isleño.