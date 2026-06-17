Canarias becará las enseñanzas artísticas superiores a partir del curso 2026/2027

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha anunciado una medida inédita de cara a las próximas convocatorias de ayudas al estudio. Por primera vez, el alumnado matriculado en las enseñanzas artísticas superiores que se imparten en la red de centros públicos del archipiélago podrá beneficiarse de las becas autonómicas a partir del curso académico 2026/2027. Esta decisión busca equiparar las condiciones de estos jóvenes con las del resto de estudiantes de educación superior.

Reconocimiento educativo

El cambio normativo que permite esta ampliación de los beneficiarios se sustenta en lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1/2024, aprobada el pasado 7 de junio. Dicho marco legal reconoce de forma oficial la equivalencia de estas titulaciones artísticas con los estudios universitarios tradicionales, resolviendo así una demanda histórica del sector y garantizando la igualdad de trato por parte de la Administración frente a distintas elecciones académicas.

La titular del área, la consejera Migdalia Machín, ha defendido la importancia de esta integración. Según ha señalado en un comunicado oficial, el objetivo principal del Ejecutivo es asegurar que "cualquier estudiante pueda desarrollar su proyecto formativo con independencia del itinerario que elija". En este sentido, Machín ha subrayado que la inclusión de estos estudios supone "reconocer su valor dentro de la educación superior" y avanzar hacia un sistema que conecte directamente la creación y el conocimiento al servicio de la sociedad canaria.

Impulso a becas

Al margen de la incorporación de los estudios artísticos, la nueva convocatoria de becas autonómicas trae consigo otras modificaciones de calado para las familias. Destaca especialmente el incremento sustancial de la ayuda vinculada a la residencia, que alcanzará los 3.000 euros. Esta partida resulta vital en un territorio fragmentado como el canario. Además, la Consejería ha confirmado una actualización integral de los umbrales de renta y patrimonio, con el fin de ampliar el espectro de estudiantes que pueden acceder a estas subvenciones públicas sin que su situación económica suponga un freno.

Todas estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar y modernizar el sistema de ayudas al estudio en la comunidad autónoma. Dentro de este proceso, el departamento dirigido por Machín ha puesto en marcha medidas orientadas a la flexibilidad, como la denominada segunda oportunidad, que facilita una vía alternativa para aquellos alumnos que deciden reorientar su trayectoria académica bajo determinados supuestos. Por último, y en línea con el fomento del mérito personal, se ha establecido el reconocimiento expreso a la excelencia académica mediante incentivos específicos destinados a premiar el esfuerzo continuo y el alto rendimiento en las aulas.