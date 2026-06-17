Detenido en Tenerife por corrupción de menores y extorsión sexual a una niña de 15 años

La Policía Nacional ha procedido a la detención en la isla de Tenerife de un hombre de 27 años, que contaba con un amplio historial de antecedentes relacionados con delitos de violencia sobre la mujer. Al individuo se le imputa la presunta autoría de delitos de corrupción de menores, posesión y distribución de pornografía infantil, así como la agresión sexual a una joven de 15 años perpetrada a través del uso de diversas redes sociales.

El inicio de las pesquisas policiales se remonta al pasado mes de mayo. La investigación se activó a raíz de una denuncia presentada en El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Fue la propia madre de la menor quien acudió a las dependencias policiales para alertar de que su hija había establecido contacto cibernético con un individuo mayor de edad.

Según el relato facilitado a los agentes encargados del caso, el hombre empleó una táctica de manipulación para ganarse progresivamente la confianza de la menor. Una vez logrado este acercamiento inicial en una conocida red social, el investigado consiguió que la víctima le enviara un importante número de fotografías y vídeos de contenido explícitamente sexual.

El arrestado operaba bajo un patrón delictivo claramente definido. En un primer momento, el presunto agresor localizaba a sus víctimas en internet y adaptaba sus conversaciones a los intereses propios de la edad de las jóvenes. Acto seguido, trasladaba el contacto a diferentes aplicaciones de mensajería instantánea para consumar el intercambio de imágenes íntimas.

Una vez que el sospechoso obtenía los primeros archivos comprometedores, recurría a la coacción. El individuo amenazaba a la menor con difundir dicho material entre sus familiares, amigos y entorno más cercano si esta se negaba a satisfacer sus continuas exigencias y dejaba de enviarle nuevo contenido.

Las diligencias de los investigadores permitieron ubicar el paradero del presunto autor en Canarias, donde finalmente fue detenido por agentes destinados en Tenerife. El posterior registro y análisis de su teléfono móvil resultó clave para la imputación de los cargos, al hallarse pruebas evidentes de su actividad delictiva.

Los expertos tecnológicos de la Policía descubrieron una ingente cantidad de material gráfico y conversaciones. De hecho, el registro del dispositivo desveló que el detenido llegó a intercambiar más de 18.000 mensajes en un periodo de quince días con la víctima, una cifra que evidencia la intensidad del acoso y las malas intenciones del individuo.

Esta desproporcionada actividad comunicativa en un lapso de tiempo tan reducido demostró el elevado grado de dependencia emocional y control que el sujeto ejercía sobre la joven de 15 años. Según se desprende del trabajo policial, el detenido había anulado por completo la voluntad de la víctima y la había asilado de todo su entorno natural.

La investigación ha sacado a la luz que el individuo llegó a imponerle estrictas pautas de comportamiento cotidiano, dictando su forma de vestir, controlando con qué personas podía relacionarse en su día a día e, incluso, exigiendo el bloqueo sistemático de sus amistades en las plataformas digitales. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, se ha decretado su inmediato ingreso en prisión provisional.