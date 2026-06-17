Detenidos por la muerte de un inmigrante al que dejaron ahogarse tras una pelea en una patera

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Las Palmas han arrestado a dos individuos como presuntos responsables del trágico fallecimiento de un viajero durante la travesía de una embarcación ilegal que arribó recientemente a las costas del archipiélago canario.

La investigación policial se inició el pasado 9 de mayo de 2026. Ese día, una patera precaria fue interceptada y rescatada en alta mar y, posteriormente, trasladada al puerto de Arguineguín, situado en el municipio grancanario de Mogán. A bordo de la nave viajaban 62 personas. Desde el primer instante del desembarco, los investigadores desplegaron diversas pesquisas destinadas a identificar a las mafias y a los integrantes de la organización criminal responsable de fletar el viaje, así como para averiguar si a bordo se habían cometido hechos delictivos o se habían producido desapariciones durante la larga travesía.

En este contexto de vigilancia y estricto control de fronteras, días después de la llegada al muelle, las autoridades tuvieron constancia oficial de la falta de uno de los viajeros. La señal de alarma saltó gracias a la denuncia de un familiar de la víctima, quien acudió a las dependencias policiales al no tener noticias de su allegado tras conocerse la llegada de la embarcación a España.

Las indagaciones iniciales chocaron con un importante muro de silencio. Los investigadores reconocen que el proceso resultó especialmente arduo debido a la escasa colaboración de los testigos, una actitud motivada por el pánico a sufrir graves represalias por parte de las redes de tráfico de seres humanos. Sin embargo, el cerco logró romper esa omertá y los agentes reunieron pruebas concluyentes. Los testimonios finales revelaron que el occiso mantuvo una dura discusión con otra pareja de ocupantes. En el transcurso de este violento altercado, el individuo cayó por la borda.

Lo más crudo del relato recabado es que, una vez el sujeto se precipitó a las aguas del océano Atlántico, la embarcación continuó su rumbo de forma deliberada. El mando de la patera y el resto de implicados no realizaron ninguna maniobra de salvamento para auxiliarlo, condenándolo a una muerte segura.

Finalmente, el 29 de mayo se procedió a la captura de los dos principales sospechosos. Uno de ellos, señalado como el patrón de la embarcación y eslabón directo de la estructura que se lucró económicamente con este viaje clandestino, fue arrestado como presunto autor de los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y de homicidio. El segundo individuo involucrado en la disputa fue detenido exclusivamente bajo la acusación de homicidio.

Ambos han sido puestos a inmediata disposición de la autoridad judicial competente. Las fuerzas de seguridad recuerdan que, con este doble golpe operativo, se elevan a 13 los responsables de redes delictivas ligados a embarcaciones irregulares detenidos en la provincia durante este año 2026.