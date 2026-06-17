El Ayuntamiento de La Laguna activa la ejecución de 12,14 millones de fondos europeos para Taco y La Cuesta

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha activado la fase de gestión y ejecución de los 12,14 millones de euros de fondos europeos del Feder que destinará, principalmente, a los barrios de Taco y La Cuesta. La subvención, asignada a través de un Plan de Actuación Integrado (PAI) dentro del Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) del Feder 2021-2027, supera los 14 millones con la aportación municipal y financiará ocho proyectos en una zona designada como área de actuación preferente.

Se trata de la mayor cantidad otorgada a un municipio canario en esta convocatoria. Repartida por habitante, la cifra sitúa a La Laguna por delante de las otras dos grandes ciudades del Archipiélago, con cerca de 89 euros por vecino, frente a unos 67 en Santa Cruz de Tenerife y 37 en Las Palmas de Gran Canaria.

Para preparar y gestionar la candidatura, el equipo de gobierno optó por reforzar la captación y la ejecución de los fondos con asistencia técnica externa y sacó el servicio a concurso público. La adjudicación recayó en Cumbre 8, consultora de origen canario que se impuso a firmas internacionales de mayor tamaño como Deloitte o KPMG, además de otras seis consultoras más. Entre los criterios que pesaron figuran el conocimiento del territorio y el valor añadido de su propuesta para el municipio.

La firma viene desarrollando proyectos de gran envergadura para administraciones públicas canarias de distinto color político, gobernadas por el Partido Popular, Coalición Canaria o el PSOE, así como por Podemos, que forma parte del gobierno de coalición de Las Palmas de Gran Canaria.

El plan se encuentra ahora en su fase de gestión, en la que el Ayuntamiento, como organismo intermedio, debe seleccionar, licitar y justificar cada operación ante la Unión Europea hasta la liquidación final de los recursos. En esta etapa, la dirección política y técnica del Consistorio se combina con el trabajo técnico de la consultora, encargada de la viabilidad y la correcta ejecución de los expedientes. La normativa comunitaria premia las candidaturas técnicamente impecables, lo que exige experiencia sostenida en la gestión de estos recursos y no resultados puntuales.

El destino de la inversión es uno de los aspectos más relevantes de la operación. Los proyectos se concentran en Taco y La Cuesta, una de las áreas más vulnerables del municipio. De acuerdo con los datos de IRPF por código postal de la Agencia Tributaria, la zona de Taco se sitúa entre las de menor renta de toda España, con una media en torno a los 17.000 euros. La actuación se alinea así con el objetivo de cohesión territorial del Feder, orientado a reducir desigualdades.

Entre las actuaciones previstas figuran la rehabilitación de espacios públicos, la creación de aparcamientos disuasorios, una red de refugios bioclimáticos en los colegios y la promoción de vivienda pública, entre otras.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha enmarcado la operación como una inversión histórica destinada a transformar el municipio empezando por los barrios.

El caso de La Laguna ilustra un modelo en el que la captación de fondos europeos no concluye con la concesión, sino que se mide también por la capacidad de ejecutarlos. Un proceso que, según el planteamiento municipal, exige objetivos políticos definidos y un equipo técnico solvente para llevarlos a término.