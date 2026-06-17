El Cabildo de Tenerife tumba el proyecto "Underwater Gardens" por su impacto en el litoral de Punta Blanca

El Cabildo de Tenerife ha firmado un decreto por el que se deniega de forma definitiva el proyecto denominado "Underwater Gardens", una iniciativa promovida en 2022 durante el anterior mandato insular y que había sido declarada en su momento de interés insular.

La decisión ha sido adoptada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, tras un informe basado en criterios de rigor técnico y seguridad jurídica, así como en las aportaciones de la comunidad científica y de especialistas en el entorno marino de Punta Blanca.

El proyecto se proyectaba sobre un espacio marítimo de alto valor ambiental en la zona de Teno-Rasca, un enclave de especial sensibilidad ecológica integrado en la Red Natura 2000, lo que ha sido determinante en la decisión final de la administración insular.

La iniciativa, concebida como un proyecto de regeneración marina y estructuras subacuáticas, había generado debate desde su planteamiento, con posiciones encontradas entre sus impulsores y sectores científicos y ecologistas que advertían del posible impacto sobre un entorno marino protegido.

Desde el Cabildo se defiende que el modelo de desarrollo de Tenerife debe ser compatible con la conservación del territorio y que no resulta necesario transformar espacios de alto valor ambiental para impulsar la economía insular.

"La fortaleza de Tenerife está en su riqueza ambiental y debemos preservarla y protegerla", subrayan fuentes de la corporación, que insisten en la necesidad de equilibrar inversión, empleo y sostenibilidad.

El decreto concluye que el proyecto "Underwater Gardens" no resulta compatible con los objetivos de conservación establecidos para la zona, motivo por el cual se procede a su denegación definitiva.

El Cabildo recalca que su prioridad es garantizar un modelo de desarrollo sostenible para la isla, en el que el crecimiento económico sea compatible con la protección del medio natural y la preservación de los ecosistemas marinos.