El Gobierno Canario salva el transporte gratis y el Ministerio pagará los millones que debe a las islas

El Gobierno de Canarias ha plantado cara en Madrid y trae consigo una victoria crucial bajo el brazo para el bolsillo de los ciudadanos. La directora general de Transportes, María Fernández, ha arrancado el compromiso firme del Ministerio de Transportes para transferir el dinero que el Estado adeudaba a las islas, asegurando la continuidad de la gratuidad en el transporte público del Archipiélago.

Madrid asume sus retrasos con las islas

La reunión, celebrada en la capital, sirvió para desatascar una situación que empezaba a generar preocupación en las islas debido a los retrasos acumulados por el Ministerio en el envío de las partidas presupuestarias. Finalmente, la presión del Gobierno de Canarias ha surtido efecto.

"Nos llevamos una buena noticia para Canarias. El Ministerio nos ha asegurado que ya cuenta con crédito presupuestario para afrontar la liquidación de 2025 y las ayudas de 2026", explicó Fernández.

Con esta confirmación oficial, las islas amarran la financiación para que las guaguas y el tranvía sigan siendo totalmente gratuitos, un alivio económico que ya ha favorecido el acceso al empleo y los estudios a miles de familias canarias frente al encarecimiento de los combustibles.

Exigencia frente a la burocracia estatal

A pesar del éxito del encuentro, el Gobierno de Canarias no se ha quedado de brazos cruzados y ha plantado cara en Madrid exigiendo que se agilicen al máximo los trámites administrativos pendientes. El objetivo es que los fondos retenidos por el Estado lleguen de inmediato a la comunidad autónoma para evitar que los retrasos se vuelvan a repetir a finales de año.

Además, la Consejería ya prepara una ofensiva en materia de movilidad sostenible. Fernández subrayó que las futuras convocatorias deben tener en cuenta las particularidades de los territorios ultraperiféricos para que el Archipiélago no quede en desventaja frente a la Península. Por este motivo, el Ejecutivo autonómico presentará alegaciones formales para que el reparto de los más de 4.300 millones de euros de los nuevos fondos europeos se adapte por fin a la realidad de las islas no capitalinas y las zonas rurales.