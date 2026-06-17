El parche para Sanidad, más coste para el contribuyente sin reformas de eficiencia

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha anunciado una inyección de recursos públicos para incrementar los salarios y modificar las condiciones organizativas de los médicos del archipiélago. Este movimiento de la consejera Esther Monzón y del director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, se presenta como un intento de mitigar la huelga motivada por el inmovilismo del Ministerio de Sanidad con el Estatuto Marco, pero en la práctica supone recurrir al aumento del gasto corriente como única respuesta a una crisis estructural.

La huelga médica en las islas entre diciembre de 2025 y abril de 2026 ha dejado un balance de miles de intervenciones, consultas y pruebas pospuestas. El coste de oportunidad de esta parálisis asistencial es incalculable para el tejido productivo y el bienestar de los ciudadanos. Ante este escenario de parálisis, el Ejecutivo regional ha optado por la vía del desembolso presupuestario, elevando la partida de personal hasta los 2.615 millones de euros. Esta decisión implica destinar más recursos extraídos del contribuyente a sostener un monopolio sanitario que absorbe capital sin ofrecer a cambio una mejora en los indicadores de productividad.

El plan propone indexar el precio de las guardias a las tres comunidades con mayor remuneración y limitar las agendas diarias de pacientes. Aunque estas medidas buscan frenar la fuga de profesionales, la introducción de topes a la actividad por agenda reduce la oferta del servicio sin que se modifiquen los incentivos que causan el colapso. Limitar el número de consultas atendidas sin flexibilizar la gestión de los centros sanitarios ni introducir criterios de competencia o colaboración público-privada aboca al sistema a un incremento de las listas de espera o a la necesidad de futuras ampliaciones presupuestarias.

La pretensión de eliminar las guardias de 24 horas choca además con la escasez de especialistas en el mercado laboral, un problema agravado por las barreras de entrada y la rigidez de la planificación estatal. El documento presentado en las islas confirma una tendencia económica preocupante: las autonomías se ven abocadas a competir entre sí elevando el gasto en personal para atraer capital humano, mientras el marco normativo centralizado impide reformas profundas orientadas a la eficiencia, la libertad de gestión y la optimización de los recursos públicos.