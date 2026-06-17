El PP de Lanzarote tumba el relato electoralista del PSOE en Valterra y evidencia el engaño socialista a las familias

El Partido Popular de Lanzarote ha decidido cortar de raíz el ruido mediático del PSOE sobre las viviendas de Valterra. Lejos de quedarse a la defensiva ante las constantes alusiones de los socialistas, los populares han puesto las cartas sobre la mesa para desactivar una estrategia que consideran puramente electoralista y que, a su juicio, solo busca confundir a las familias afectadas con una problemática tan sensible.

Viviendas de Valterra

Un escudo jurídico frente al laberinto administrativo

El fondo del asunto demuestra que la gestión de la que fue alcaldesa en el Ayuntamiento de Arrecife, Astrid Pérez, no buscaba bloquear, sino blindar a los vecinos. Frente al relato de la oposición, el criterio del PP fue siempre el de la máxima seguridad jurídica el cual era plantear la cesión de las viviendas y la entrega de las escrituras a sus dueños en un único acto notarial.

De hecho, esta fórmula ejecutiva tenía un objetivo claro, evitar el eterno laberinto de trámites intermedios que, como se está viendo ahora, solo sirve para congelar las soluciones y desproteger a los legítimos propietarios.

Instituto Social de la Marina como tapón

El verdadero giro de guion en este expediente señala directamente al Instituto Social de la Marina (ISM). Fue este organismo estatal el que rechazó la vía rápida propuesta por Astrid Pérez, una negativa que el PSOE local y la entonces presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, aplaudieron sin mirar la letra pequeña.

El tiempo ha terminado dando la razón a la prudencia del PP: el gran impedimento para resolver el conflicto era que el propio Instituto de la Marina ni siquiera tenía los títulos de propiedad de las casas.

Con estos datos sobre la mesa, las promesas que el PSOE hizo públicamente a los vecinos en mayo de 2022, asegurando que las escrituras estaban "a punto", quedan retratadas como un brindis al sol. Los populares cierran filas demostrando que el retraso actual no nace de la gestión municipal del PP, sino de las falsas expectativas generadas por el socialismo.