El PP desmonta los "casos aislados" de Sanidad y denuncia que el 90% de los neurólogos en las islas no tiene plaza fija

El Parlamento de Canarias ha sido escenario de un intenso debate sobre el estado de la sanidad pública, concretamente en el área de neurología. A pesar de que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha intentado rebajar la gravedad de la situación calificando la marcha de médicos como "casos aislados" e informando de la contratación de cinco neurólogos que han terminado su formación como MIR, el Grupo Popular ha expuesto una dura radiografía que evidencia una crisis estructural en el sector.

Una plantilla al límite y sin estabilidad

El diputado del PP, Jacob Qadri, ha rebatido con contundencia el optimismo de la Consejería, poniendo sobre la mesa datos alarmantes que reflejan el día a día de estos profesionales. Qadri ha denunciado la extrema "temporalidad" que azota a la especialidad, revelando que el 90% de los neurólogos en Canarias no dispone de una plaza fija, una situación que hace "difícil retener y atraer especialistas" en un territorio especialmente disperso y alejado.

"Siete de cada diez profesionales se encuentran en un desgaste laboral bastante acusado", ha espetado Qadri a Monzón, alertando de que el conocido síndrome del burnout ha escalado del 49% en 2019 a un insostenible 69% el año pasado.

Las jornadas infinitas de 60 horas

Desde el PP se ha hecho hincapié en que la falta de motivación e ilusión no es casual, sino el resultado directo de una sobrecarga laboral "difícil de sostener". Según ha relatado el diputado popular, los neurólogos en las islas afrontan unas jornadas laborales que superan las 60 horas semanales, además de realizar entre seis, siete e incluso ocho guardias de 24 horas al mes, y una acumulación de tareas que suma consultas, hospitalización y urgencias sin el refuerzo necesario de personal de enfermería especializado.

Aunque la Consejería ha defendido que la plantilla actual cuenta con 112 neurólogos (24 más que en 2024) y que se están incorporando mejoras técnicas y de inteligencia artificial en hospitales como el HUC, La Candelaria o el Doctor Negrín, el PP advierte de que el problema va a ser mucho más grave en unos años si no se actúa ya. Para la formación popular, no se puede competir en igualdad de condiciones con otras Comunidades Autónomas si se sigue ignorando el desgaste de unos médicos que, al final, repercute directamente en la atención que reciben los pacientes.