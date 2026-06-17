Herido grave un hombre de 38 años tras salirse de la vía en el municipio grancanario de Arucas

Un hombre de 38 años de edad ha resultado herido de extrema gravedad tras sufrir un grave accidente de tráfico en el municipio grancanario de Arucas. El siniestro se produjo a media tarde, cuando el vehículo que conducía el afectado protagonizó una salida de la vía por causas que aún se están investigando. La rapidez en la respuesta ciudadana y sanitaria ha sido fundamental para que el conductor haya podido ser rescatado con vida, según ha informado a los medios el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

El incidente vial tuvo lugar concretamente a las 17:07 horas en el Paseo Dos de Mayo. Fueron los testigos del suceso quienes alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de la gravedad de la situación. En ese momento de vital importancia, una mujer que transitaba por las inmediaciones y que se identificó como enfermera de profesión, se aproximó al vehículo siniestrado para prestar una primera asistencia a la víctima. Al evaluar su estado, la profesional sanitaria comprobó que el individuo se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Sin dudarlo, comenzó a practicarle sobre el terreno las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Esta rápida intervención inicial resultó decisiva para mantener la oxigenación del paciente hasta la llegada de las dotaciones de emergencia. Pocos minutos después, el personal del Servicio de Urgencias Canario y un equipo médico procedente del centro de salud de la zona se personaron en el lugar de los hechos. Los profesionales sanitarios tomaron el relevo y procedieron a continuar con las maniobras, aplicando en esta fase técnicas de reanimación tanto básicas como avanzadas. Tras varios instantes de intensa labor médica, los equipos consiguieron recuperar las constantes vitales del afectado.

Una vez que el paciente logró ser estabilizado en el mismo escenario del accidente, se procedió a preparar su evacuación urgente. Para ello, se dispuso de una ambulancia medicalizada que trasladó al hombre, que seguía en estado crítico, directamente hacia las instalaciones del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ha quedado ingresado en la unidad de cuidados intensivos a la espera de evolución.

Finalmente, agentes de la Policía Local se desplegaron en la zona para asegurar el perímetro, facilitar las labores de los equipos sanitarios y proceder a la realización del correspondiente atestado policial. Dicha investigación será clave para determinar los factores concretos que han originado este grave incidente de tráfico en la isla.