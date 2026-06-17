La caída de las rutas nacionales enciende las alertas en el sector aéreo

El negocio del transporte aéreo en Canarias afronta un cambio de tendencia. Los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) correspondientes a mayo reflejan que las terminales del archipiélago movilizaron 4.091.752 usuarios, lo que significa una contracción del 0,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Incluso con la contracción de turistas provenientes de la Península, el aumento de viajeros entre islas mantiene estable la llegada de usuarios a los aeropuertos, lo que significa que los canarios estamos más conectados.

Las decisiones de consumo de los viajeros muestran una dualidad en la demanda. Los enlaces con la Península sufrieron un retroceso del 3,1%, situándose en 988.957 pasajeros, mientras que el mercado internacional disminuyó un 0,6%. Pese a esta caída, las conexiones extranjeras aportaron la mayor cuota de negocio con 2,15 millones de clientes, equivalentes al 53% del movimiento global. El Reino Unido y Alemania mantuvieron el liderazgo en la aportación de flujos, al sumar más de 1,3 millones de viajeros, con cuotas del 25% y del 8% sobre el total de la actividad aeroportuaria.

El tráfico de pasajeros entre las propias islas se elevó un 5%. Esta actividad sumó 949.112 usuarios y rozó el volumen del mercado nacional con una cuota del 23%. El dinamismo interno compensó los saldos negativos de los principales destinos turísticos y alteró los resultados por islas, siendo El Hierro y La Palma las islas más visitadas.

Los indicadores de intercambio comercial, es decir, todo lo que importamos y exportamos, mostraron una tendencia bajista de los intercambios con el exterior. Las terminales de carga movieron 2.282 toneladas de mercancías, volumen que representa una caída del 6,3%. En el segmento del tráfico postal, la reducción se situó en el 9,9%, con la gestión de 345 toneladas. Los datos del transporte de bienes confirman el enfriamiento de la actividad de distribución logística en los aeropuertos en este periodo.