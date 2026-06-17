La deriva chavista de Drago Canarias: Alberto Rodríguez resucita sus tesis en la televisión pública

La extrema izquierda no desiste en su empeño de intervenir el mercado inmobiliario, una estrategia cuyas consecuencias destructivas, como la contracción de la oferta de alquiler y la consiguiente subida de precios, ya han quedado sobradamente demostradas por la historia reciente. El último en salir a la palestra para defender la vía de la asfixia fiscal ha sido Alberto Rodríguez, líder de la formación nacional-socialista Drago Canarias.

En una reciente intervención en la televisión pública canaria, Rodríguez ha intentado maquillar la propuesta de su partido para elevar de forma drástica el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas que la administración catalogue como "vacías". Consciente del rechazo social que generan estas medidas, el exdiputado de Podemos ha recurrido al manual clásico del populismo: asegurar que el castigo fiscal no va dirigido contra el ciudadano de a pie, sino contra el difuso enemigo de los "grandes tenedores" que posean más de cuatro inmuebles.

El espejo de Venezuela: el rastro de destrucción del chavismo

Aunque Rodríguez disfrace la iniciativa de modernidad y justicia social, la realidad es que el hostigamiento al propietario y la persecución de la vivienda vacía son un calco de las políticas que Hugo Chávez implementó en Venezuela a través de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y sus decretos de expropiación.

Al igual que hoy hace Drago Canarias, el régimen chavista justificó en su día la fijación unilateral de precios, las multas y la persecución de inmuebles "subutilizados" bajo la premisa de que combatía a los "especuladores capitalistas" para proteger al pueblo. Las consecuencias de aquellas ideas antieconómicas fueron la desaparición del mercado formal: ante la inseguridad jurídica y la asfixia fiscal, los propietarios retiraron en masa sus viviendas, destruyendo el mercado de alquiler. El mercado mutó hacia la clandestinidad absoluta en dólares, con fianzas inasumibles para frenar el riesgo de expropiación o impago. La inversión privada huyó del país, agravando críticamente el déficit habitacional crónico que aún arrastra Venezuela.

El plan de Drago Canarias de utilizar el consumo de agua y el padrón como herramientas de control policial para "cazar" viviendas vacías sigue exactamente la misma senda liberticida que inició Caracas.

Por qué la ley no tocaría a Irene Montero

El argumento de la izquierda de que acumular propiedades convierte a cualquiera en un "enemigo social" choca frontalmente con la realidad de sus propios dirigentes. Un ejemplo paradigmático es el de la exministra de Igualdad, Irene Montero.

De acuerdo con su última declaración patrimonial, Montero posee tres viviendas (su chalet en Galapagar al 50%, un piso en Madrid al 50% y un apartamento heredado en Ávila), además de un almacén y varias fincas rústicas y urbanas procedentes de una herencia familiar.

Resulta llamativo que, bajo los criterios arbitrarios fijados por Drago Canarias, que exige poseer más de cuatro bienes residenciales, un abultado patrimonio de estas características quedaría convenientemente exento del recargo del IBI. La ingeniería fiscal de la izquierda parece diseñada siempre con una intención mediática. Castigar el ahorro y la inversión del ciudadano privado, pero dejar fuera de la diana los bienes de su propia "aristocracia" política bajo una arbitrariedad que solo se explica por la hipocresía de quienes llevan adelante estas ideas.

Criminalización del ahorro en las islas

Para justificar este ataque a la propiedad privada, Rodríguez recurre a la habitual manipulación estadística, señalando que apenas 13.000 personas poseen 152.000 inmuebles en las islas.

Lo que olvida mencionar el relato intervencionista es que la acumulación de activos es el resultado legítimo del ahorro y el riesgo asumido por los agentes económicos. Intentar solucionar un problema de escasez mediante el castigo fiscal a la oferta existente, en lugar de incentivar la construcción de nueva vivienda y ofrecer seguridad jurídica frente a la okupación o el impago, solo logrará repetir el fracaso de Venezuela, ahuyentar la inversión, contraer el mercado y desproteger, una vez más, a quienes dicen defender.