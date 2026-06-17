La Policía Local de Santa Cruz tramita más de 300 expedientes por vehículos abandonados

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado un total de 304 expedientes administrativos por posibles vehículos abandonados en las vías públicas del municipio durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, la complejidad de la normativa vigente ha provocado que 209 de esos procedimientos, el 68% del total, hayan sido archivados al no cumplir los requisitos legales necesarios para certificar la situación de abandono.

La gestión de estos expedientes está regulada por el Real Decreto 6/2015, que recoge la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Esta normativa establece de forma precisa las condiciones que deben concurrir para que un vehículo pueda ser considerado legalmente abandonado y, por tanto, retirado de la vía pública.

Pese a las dificultades administrativas, la actuación del Grupo de Vehículos Abandonados (GRUVA) de la Policía Local ha permitido retirar 13 vehículos de las calles de la capital tinerfeña en los seis primeros meses del año. Además, una decena de casos adicionales se encuentra pendiente únicamente de la certificación de las notificaciones a sus propietarios para completar el procedimiento de retirada.

Desde el Ayuntamiento destacan que la colaboración de los titulares resulta fundamental para agilizar estos procesos. Cuando los propietarios acceden a ceder voluntariamente el vehículo para su destrucción y descontaminación en un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT), se evita una larga tramitación administrativa y se libera espacio en la vía pública de forma más rápida y segura.

Un procedimiento garantista

La normativa vigente protege los derechos de los propietarios, por lo que cualquier actuación debe ajustarse a estrictos plazos de notificación y a la posibilidad de presentar alegaciones. Además, durante toda la tramitación deben mantenerse inalteradas las condiciones que justificaron la apertura del expediente.

La labor del GRUVA también se apoya en la Ordenanza Municipal Reguladora del Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados, aprobada en 1998, aunque siempre subordinada a la legislación estatal.

Las alertas sobre posibles vehículos abandonados llegan a la Policía Local a través de vecinos, servicios municipales y las propias patrullas policiales. Sin embargo, la apariencia de abandono no siempre implica que el vehículo pueda ser retirado. Factores como la suciedad, el tiempo prolongado de estacionamiento o la falta de ITV o seguro obligatorio no son suficientes por sí solos para declarar el abandono.

Requisitos para considerar abandonado un vehículo

La legislación estatal exige que el vehículo permanezca inmóvil durante más de un mes en el mismo lugar. Este requisito es especialmente relevante, ya que si el coche es desplazado durante la tramitación del expediente, aunque sea unos metros o a otra calle, el procedimiento debe archivarse y comenzar de nuevo.

Esta circunstancia explica que un mismo vehículo pueda generar varios expedientes administrativos antes de que se consiga completar el proceso de retirada.

Además de la permanencia continuada en el mismo emplazamiento, el vehículo debe presentar desperfectos o condiciones que imposibiliten su desplazamiento por sus propios medios. Paralelamente, la Policía Local puede iniciar actuaciones complementarias previstas en la ordenanza municipal, incluyendo propuestas de sanción al titular cuando transcurren más de diez días sin que se corrija la situación detectada.

La Policía Local insiste en que la retirada de vehículos abandonados no depende únicamente de la percepción ciudadana, sino del cumplimiento estricto de los requisitos legales establecidos para garantizar los derechos de los propietarios y la seguridad jurídica de todo el procedimiento.