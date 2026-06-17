Las cotizaciones sociales disparan el coste laboral por encima de los 2.700 euros

El coste laboral en Canarias alcanzó los 2.715,95 euros por trabajador y mes durante el primer trimestre de 2026. Esta cifra representa un incremento del 4,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, un repunte que presiona los márgenes de las empresas en las islas. El desglose de las cifras del mercado de trabajo isleño refleja el impacto de las cargas impositivas en la actividad económica. El coste salarial total se situó en 1.952,54 euros, tras registrar un aumento del 4,3% en tasa interanual, mientras que los costes no salariales avanzaron a un ritmo superior, con una subida del 5,2% que los situó en 763,41 euros.

La evolución de estos costes no salariales, aquellos que no van dirigidos al bolsillo del empleado, sino al sostenimiento de la estructura pública, explica la mayor parte de la subida. Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que constituyen el componente principal de este bloque, registraron un incremento del 5,1% en doce meses. En términos de productividad, el coste por hora efectiva de trabajo se situó en las islas en 20,46 euros, de los cuales solo 14,71 euros corresponden a la remuneración salarial. La diferencia restante se diluye en gravámenes e imposiciones sobre la contratación.

El encarecimiento de la mano de obra afectó al tejido productivo del Archipiélago, con la construcción a la cabeza de los incrementos. En este sector, el coste laboral aumentó casi un 10% en un año, situándose en 2.800,66 euros, un factor que eleva el precio de la actividad en pleno debate sobre el acceso a la vivienda. Por su parte, la industria registró un coste de 3.039,39 euros tras experimentar un repunte del 6,2%, mientras que el sector servicios, motor económico de la región, contuvo el incremento en un 4,1% para fijar el coste mensual por trabajador en 2.692,91 euros.