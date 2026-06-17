Las Palmas activa el cobro de la nueva tasa de basuras obligatoria para 2026

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha los canales de pago para la nueva Tasa por Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos, que comenzará a aplicarse a los titulares de viviendas y pisos turísticos en el ejercicio 2026.

Francisco Hernández Spínola, concejal de Presidencia y Hacienda, ha confirmado que el sistema de cobro ya se encuentra habilitado, si bien ha aclarado que el abono no será exigible hasta que los ciudadanos reciban la liquidación individual, un trámite que se irá notificando de forma progresiva en las próximas fechas.

La imposición de este gravamen a nivel municipal responde al imperativo legal dictado por el Gobierno a través de la Ley de residuos y suelos contaminados, una estricta trasposición de la normativa europea que fuerza a todas las administraciones locales de España a aplicar esta nueva carga fiscal a sus vecinos.

Por tratarse de la primera vez que se exige el pago, cada contribuyente recibirá un documento exhaustivo en su domicilio. En él se detallará la información del inmueble, el importe exacto a desembolsar y el desglose de la cuota, junto con las bonificaciones y plazos fijados para el periodo voluntario.

Dicho recibo dividirá el coste en dos conceptos principales. Por un lado, una cuota básica dirigida a cubrir la disponibilidad y el mantenimiento general del servicio. Por otro, una cuota de generación calculada en función del volumen estimado de residuos que se produzcan.

El Ayuntamiento ha decidido aplicar de oficio ciertas medidas de alivio para los contribuyentes. Entre ellas, destaca la bonificación destinada a familias numerosas que ya tuvieran reconocido este beneficio en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), así como la división de la cuota para casos de cotitularidad.

Respecto a las fechas límite para abonar el importe sin recargos, el plazo dependerá del momento en que llegue la notificación. Si la carta se recibe en la primera quincena del mes, el ingreso se podrá efectuar hasta el día veinte del mes siguiente. Si llega a partir del día 16, el margen se ampliará hasta el día cinco del segundo mes posterior.

Una de las incomodidades de este primer año de aplicación es que el recibo único de 2026 no podrá domiciliarse ni integrarse en el sistema municipal LPA Pago Fácil, aunque el Consistorio permitirá solicitar el fraccionamiento dentro del periodo de pago voluntario.

De cara al futuro, a partir del ejercicio 2027, la corporación local prevé gestionar la controvertida tasa de forma periódica, lo que permitirá su integración en modalidades de abono personalizadas con una cuota mínima mensual estipulada en 30 euros que sí admitirá domiciliación bancaria.

Para resolver posibles incidencias o dudas sobre este nuevo tributo, los ciudadanos tienen a su disposición la Oficina Virtual Tributaria y el teléfono 010, además de la posibilidad de recibir atención presencial solicitando cita previa en las oficinas correspondientes.