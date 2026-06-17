La reforma estatutaria que prepara la Universidad de La Laguna (ULL) ha encendido el malestar entre parte del estudiantado. El Claustro universitario votará el próximo 23 de junio una propuesta que plantea reducir de tres a dos las oportunidades de examen por asignatura, un cambio que muchos alumnos viven como un paso atrás en sus derechos académicos.

La medida llega en pleno proceso de adaptación a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, pero para una parte del alumnado el argumento legal no calma las preocupaciones. Lo que ven es más simple: una oportunidad menos para aprobar.

"Depender de una convocatoria no es un privilegio, es una necesidad"

Entre los estudiantes el enfado es evidente. Algunos explican que no todos parten de la misma situación y que, en la práctica, esa tercera oportunidad marca la diferencia entre continuar los estudios o quedarse atrás.

"Muchos dependemos de esa convocatoria para poder organizarnos, especialmente quienes venimos de otras islas", señalan alumnos consultados, que recuerdan que estudiar en Tenerife implica, en muchos casos, gastos de transporte, alojamiento y una logística compleja que no todos pueden asumir con facilidad.

Firmas, quejas y una protesta en el Rectorado

El alumnado ha iniciado una recogida de firmas en toda la Universidad y ha convocado una concentración para este viernes 19 de junio a las 12:30 horas frente al Rectorado y el edificio de la Escuela de Doctorado.

El mensaje que repiten es claro: la reforma no puede traducirse en menos oportunidades. "No es una mejora del sistema, es un recorte que nos deja más indefensos de un curso a otro", resume uno de los estudiantes que participa en la movilización.

El debate interno: más evaluación continua, menos examen final

En ese grupo de trabajo hay dos modelos enfrentados: uno que apuesta por reducir convocatorias a cambio de reforzar la evaluación continua, y otro que defiende mantener el sistema actual y ajustar la normativa por reglamento.

La intención declarada de la reforma es dar más peso al trabajo durante el curso y reducir la dependencia del examen final. Pero esa idea, que en teoría busca modernizar la evaluación, es precisamente la que ha abierto el choque con parte del alumnado.

Un debate que se decidirá en el Claustro

La decisión final quedará en manos del Claustro universitario. De su votación dependerá si la ULL mantiene las tres oportunidades actuales de examen o si pasa a un sistema de dos convocatorias.

Más allá del cambio técnico, lo que está sobre la mesa es un debate de fondo: cómo se evalúa a los estudiantes y hasta qué punto una reforma puede cambiar de forma tangible su recorrido académico.