Rego asigna a Canarias solo cuatro de los 35 millones del nuevo fondo de menores a pesar de la crisis insular

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pasado este miércoles por Lanzarote para dejar un anuncio que, bajo los grandes titulares presupuestarios, esconde un reparto muy desigual para las islas. Tras reunirse con el Colegio de Abogados, la ministra ha avanzado la creación de un nuevo fondo de 35 millones de euros para gestionar la crisis de los menores extranjeros no acompañados que se aprobará en julio. Sin embargo, las matemáticas del Ministerio vuelven a dejar a la Comunidad Autónoma en una posición desfavorecida.

Un pellizco para la frontera sur

A pesar de que Lanzarote y el resto del Archipiélago centralizan la verdadera presión de la Ruta Atlántica, la inyección directa que llegará a las islas de este nuevo paquete será de únicamente cuatro millones de euros. El Ejecutivo Central ha decidido desviar el grueso del fondo (los 31 millones restantes) hacia el territorio peninsular, asignando apenas un 11% a la zona cero de la crisis asistencial.

Rego ha justificado la cifra asegurando que este pellizco se suma a los 140 millones ya asignados previamente. La realidad es que estos parches económicos siguen sin cubrir la asfixia financiera de las islas. Canarias arrastra un déficit millonario debido a que el Estado todavía no ha saldado los costes reales de una acogida que el Gobierno Autonómico Canario ha tenido que asumir en solitario, provocando una deuda de financiación estatal que asfixia los recursos propios de la comunidad.

El maquillaje de las cifras

Para frenar las críticas por el reparto, la ministra ha recurrido al comodín de los porcentajes, asegurando ante los medios que el 50% de todo el presupuesto del Estado en esta materia "ha sido consignado a Canarias".

El desglose de los datos, sin embargo, desmonta el relato oficial. Venir a Lanzarote a exhibir una transferencia de cuatro millones evidencia la desconexión de Madrid con la realidad insular: el Gobierno Central prioriza el reparto de fondos en la Península mientras mantiene congelada la financiación que realmente necesita el sistema de acogida canario para salir del colapso.