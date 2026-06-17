Sabotaje en ambulancias de Tenerife obliga a suspender decenas de tratamientos

La mesa del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU), gestionada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha denunciado una serie de altercados en la base operativa situada en el municipio tinerfeño de Los Realejos. Estos incidentes, ocurridos durante los dos últimos días, han forzado una drástica reestructuración de las rutas establecidas, lo que ha provocado la pérdida de numerosos traslados médicos de carácter no vital.

Los primeros episodios se registraron la madrugada del lunes en las instalaciones del norte de la isla. Un bloqueo intencionado imposibilitó el acceso de los trabajadores al recinto a primera hora de la mañana. Como consecuencia directa, doce ambulancias quedaron inoperativas a las 06:00 horas, a las que se sumaron otras dos que debían iniciar su servicio a las 08:00 horas.

Esta contingencia obligó a las autoridades sanitarias a realizar una reorganización de emergencia. Se optó por suspender temporalmente los servicios vinculados a terapias no vitales con el objetivo primordial de garantizar la asistencia a los pacientes que precisaban sesiones de hemodiálisis. La decisión, aunque necesaria, ha perjudicado gravemente a decenas de usuarios y a la operatividad de diversos centros médicos.

Solo durante la primera jornada, la incidencia se tradujo en cincuenta y tres pérdidas de asistencia, distribuidas entre la zona norte y el área metropolitana de la isla, al tener que derivar vehículos para cubrir las urgencias. Una vez que se logró abrir el recinto, se constató que cuatro unidades continuaban sin dar servicio por falta de personal, elevando la cifra final a cincuenta y nueve afectados.

De forma paralela, la base del transporte sanitario ubicada en Santa Cruz de Tenerife también sufrió actos de vandalismo. Dos de los recursos móviles sufrieron pinchazos en sus neumáticos mientras se encontraban en el interior de la nave, aunque estas averías pudieron ser solventadas con rapidez por los operarios.

Sin embargo, la situación se reprodujo a primera hora de la mañana del martes. Nuevos daños en los accesos a la sede norteña dejaron de nuevo a catorce recursos sanitarios bloqueados, lo que forzó, por segundo día consecutivo, a readaptar todas las rutas para priorizar la atención inaplazable.

Este segundo ataque supuso cancelar otros treinta y cuatro tratamientos de rehabilitación en centros como el Hospital Universitario de Canarias o Hospiten Tamaragua. Además, la necesidad de desplazar unidades desde la capital hacia el norte provocó retrasos en áreas críticas, como la entrada de un paciente de quimioterapia en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Las ausencias de personal agravaron aún más la jornada, dejando a otros dieciséis enfermos sin su correspondiente terapia.