Un nuevo catálogo eleva a 146 las especies de abejas silvestres en Canarias

Personal investigador de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Murcia han elaborado de manera conjunta un exhaustivo y actualizado catálogo sobre el conocimiento y la situación de las abejas silvestres presentes en el archipiélago canario. Este nuevo documento sustituye al primer gran inventario sobre este grupo de insectos polinizadores que se publicó en la década de 1990.

Los resultados de la presente investigación muestran un notable incremento respecto a los datos históricos. Mientras que el catálogo anterior recogía 122 especies, la actualización eleva la cifra hasta alcanzar las 146 especies conocidas. Además, se detalla un altísimo grado de exclusividad insular, confirmando que 60 especies y 42 subespecies son endémicas de las islas.

El estudio, que ha visto la luz recientemente en la revista científica Zootaxa, no solo consolida las cifras poblacionales, sino que aporta 63 registros inéditos de distribución. Asimismo, los científicos han documentado la presencia de tres nuevas especies que hasta la fecha resultaban completamente desconocidas en el territorio canario: Lasioglossum medinai, Seladonia gemmea y Sphecodes rubripes.

Las conclusiones del análisis constatan la singularidad de la fauna de estos himenópteros en el archipiélago frente a regiones continentales. El patrón de asentamiento permite identificar tres grandes grupos divididos por áreas geográficas: las islas orientales, caracterizadas por ser más áridas y antiguas; las centrales, que aportan una mayor extensión y heterogeneidad de hábitats; y las occidentales, de origen geológico más reciente y con mayor humedad.

En lo relativo a los orígenes, aproximadamente el 20% de las especies que habitan en cada isla mantienen una clara afinidad con el Paleártico, es decir, con Europa occidental. Por el contrario, existen otros elementos de la fauna insular, especialmente asentados en las islas orientales, que destacan por su fuerte vinculación biológica con el continente africano.

Para lograr esta actualización taxonómica, el equipo integró fuentes tradicionales y modernas. Se examinaron los históricos fondos del Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) y, paralelamente, se validaron por parte de especialistas más de 8.000 avistamientos procedentes de plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalist.

En el ámbito de la preservación medioambiental, los autores advierten del notable riesgo de amenaza que recae sobre algunas de estas poblaciones. Aplicando los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), el estudio alerta de la frágil situación de este grupo, revelando incluso que hay dos especies que no han sido observadas en su medio natural desde hace más de 40 años.

Después de más de tres décadas sin una revisión integral, este trabajo establece una base científica robusta sobre la taxonomía y distribución de estos invertebrados. Este avance facilitará el diseño de futuras estrategias de conservación frente a los retos climáticos y de hábitat que sufren estos esenciales polinizadores.