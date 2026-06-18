Canarias reclama más peso de las autonomías en la gestión del litoral ante la reforma estatal de Costas

Canarias ha defendido en Barcelona una mayor participación de las Comunidades Autónomas en la gestión y planificación del litoral durante la reunión de directores generales de Costas celebrada esta semana, un encuentro en el que se analizaron los cambios normativos promovidos por el Gobierno y los principales retos que afrontan los territorios costeros.

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, participó en la cita junto a responsables autonómicos de distintas comunidades, que mostraron una posición común respecto a la necesidad de reforzar el papel de las Administraciones regionales en las decisiones que afectan al litoral.

Uno de los asuntos que concentró buena parte del debate fue la modificación del Reglamento General de Costas actualmente en tramitación. Los representantes autonómicos expresaron su preocupación por el alcance de la reforma y coincidieron en que cualquier modificación normativa debe abordarse desde el consenso institucional y contando con la participación activa de las Comunidades Autónomas.

Acosta señaló que los cambios planteados tienen una repercusión directa sobre la gestión diaria de la costa y sobre las competencias que ya ejercen los Gobiernos autonómicos, por lo que consideró necesario abrir espacios de diálogo antes de adoptar decisiones que afecten al modelo de gestión vigente.

Durante la reunión también se abordó la necesidad de revisar el actual marco legislativo estatal para adaptarlo a la realidad competencial existente y a las singularidades de cada territorio. En este sentido, las comunidades defendieron la conveniencia de promover una reforma de la Ley de Costas que otorgue un mayor reconocimiento al papel de las Comunidades Autónomas en la planificación y gestión de sus litorales.

"Es necesario avanzar hacia un modelo que otorgue mayor protagonismo a los territorios, favorezca la coordinación institucional y permita una gestión más eficaz y cercana de nuestras costas", afirmó Acosta tras el encuentro.

Solicitan una Conferencia Sectorial

Los responsables autonómicos coincidieron además en la necesidad de crear mecanismos estables de coordinación entre Administraciones para afrontar los desafíos que afectan a la costa en diferentes puntos del país.

Como resultado del encuentro, las comunidades reiteraron la petición de convocar una Conferencia Sectorial de consejeros con competencias en materia de costas. El objetivo es abrir un debate conjunto sobre el futuro del litoral español y sobre las reformas normativas que se encuentran actualmente en marcha.

Según destacó el director general canario, la participación de las Comunidades Autónomas en la definición de las políticas litorales resulta clave para afrontar con mayor eficacia los retos futuros y garantizar una gestión adaptada a las necesidades de cada territorio.

La reunión celebrada en Barcelona evidenció el amplio consenso existente entre las Comunidades Autónomas sobre la conveniencia de reforzar la cooperación institucional, mejorar la seguridad jurídica y avanzar hacia un modelo de gestión costera con mayor capacidad de respuesta ante los desafíos ambientales, territoriales y administrativos que afectan al litoral español.