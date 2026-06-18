Casi 60.000 canarios dependen del subsidio público tras dispararse las prestaciones un 61%

Las cifras oficiales del Instituto Canario de Estadística (Istac) reflejan una realidad incontestable sobre el modelo de gestión pública en las islas. Durante el mes de mayo, un total de 59.404 personas recibieron algún tipo de prestación de dependencia en el archipiélago, lo que supone un incremento de unas 20.000 personas respecto al año anterior. Este aumento del volumen de beneficiarios ha llevado el número de prestaciones efectivas hasta las 70.710, un repunte del 61,2% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Detrás de este crecimiento presupuestario, los datos revelan que la ayuda preferida por las familias sigue siendo la transferencia directa de fondos, es decir, la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Esta modalidad concentra 32.143 asignaciones, prácticamente la mitad de los recursos gestionados, lo que demuestra la preferencia de los ciudadanos por gestionar el cuidado de sus mayores en el ámbito privado en lugar de depender de la tutela institucional directa. Por su parte, la teleasistencia es el servicio que registra un mayor incremento, sumando casi diez mil nuevas altas.

Sin embargo, la expansión del gasto no logra disolver las barreras que impone la Administración. A pesar de que los registros oficiales muestran una reducción de personas en el sistema de espera respecto al año pasado, todavía 1.781 canarios permanecen atrapados en el limbo burocrático, aguardando más de seis meses a que el Gobierno regional valide sus expedientes. El ciudadano que necesita apoyo se ve obligado a transitar por un itinerario obligatorio que incluye la solicitud, la evaluación técnica, la resolución del derecho y, finalmente, la ejecución de la ayuda. Un proceso donde los tiempos del individuo quedan subordinados de forma inevitable a la capacidad de tramitación de la maquinaria estatal.