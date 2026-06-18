Desarticulada una red que prostituía a venezolanas bajo amenazas del Tren de Aragua

La Policía Nacional ha logrado desmantelar una peligrosa organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres originarias de Venezuela. El operativo policial se ha saldado con el arresto de 17 individuos tras llevar a cabo diversas intervenciones en Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Toledo, lo que ha permitido además la identificación de 14 víctimas y de otras 12 posibles afectadas por esta trama de trata de seres humanos.

Según ha informado la Dirección General de la Policía a través de una nota de prensa, el entramado delictivo coaccionaba a las mujeres para que ejercieran la prostitución con el único propósito de saldar deudas económicas que oscilaban entre los 7.000 y los 9.000 euros. Las víctimas eran retenidas en diversos pisos prostíbulo ubicados tanto en la capital de España como en el archipiélago canario y otras provincias.

Las investigaciones policiales se iniciaron en el mes de agosto de 2025, cuando los agentes recibieron en dependencias policiales la declaración de dos testigos. Ambos revelaron la alarmante situación de un grupo de extranjeras que estaban siendo explotadas en la isla canaria. Con el avance de las pesquisas, los uniformados localizaron a nuevas mujeres sometidas a esta red tanto en Tenerife como en distintos municipios madrileños, logrando dibujar la estructura completa del grupo.

Las primeras intervenciones tuvieron lugar en marzo de 2026, fecha en la que los efectivos lograron liberar a tres de las retenidas y arrestar a los primeros tres integrantes del grupo criminal, entre los que destacaban sus principales cabecillas. Posteriormente, en mayo del mismo año, se efectuaron otras dos detenciones clave que confirmaron la existencia de un aparato logístico bien engrasado.

La red contaba con al menos once miembros fijos, apoyados por colaboradores que ponían a su disposición viviendas destinadas a perpetrar los abusos. Para evitar que las mujeres crearan vínculos o lograran escapar, los captores las trasladaban habitualmente entre distintos domicilios situados en Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife, maximizando así sus ganancias.

El método de captación se basaba en engañar a mujeres en situación de vulnerabilidad extrema en su país de origen. Bajo promesas de un futuro mejor y utilizando falsos pretextos turísticos, facilitaban su entrada en España. Una vez pisaban territorio nacional, las despojaban de su libertad y las enviaban a las citadas viviendas para que comenzaran a ejercer la prostitución.

Los delincuentes ejercían un control férreo sobre todos los aspectos de la vida de las víctimas. Administraban sus cuentas bancarias, redactaban y costeaban los anuncios en páginas de contactos de internet y fijaban las tarifas de los servicios sexuales. Las mujeres estaban sometidas a un régimen de esclavitud que les obligaba a estar disponibles las 24 horas del día durante toda la semana.

La crueldad de la organización llegaba al punto de forzar a las víctimas a mantener relaciones sexuales durante el periodo de menstruación, sin preservativo y sin la posibilidad de negarse a ninguna práctica que exigieran los clientes. Permanecían encerradas en los domicilios, vigiladas continuamente a través de cámaras de seguridad y sin autorización para salir solas a la calle.

Para perpetuar este cautiverio, el grupo imponía multas arbitrarias y otorgaba préstamos en condiciones abusivas, lo que generaba una deuda impagable. Además, retenían su documentación personal y recurrían a la violencia psicológica, amenazando con hacer daño a sus familias en su país bajo la falsa o real premisa de pertenecer al sanguinario grupo criminal del Tren de Aragua.

Durante los registros, las fuerzas de seguridad han intervenido 800 euros en metálico, diverso material informático como teléfonos móviles y un ordenador, así como abundante documentación probatoria. De igual manera, se ha procedido al bloqueo de 14 activos financieros. Tres de los detenidos han ingresado ya en prisión provisional, mientras que la investigación continúa abierta para identificar a los captadores que operan desde Venezuela.