70.000 canarios faltan al trabajo cada día

La gestión estatal de las bajas médicas y la rigidez del modelo laboral continúan lastrando la competitividad de las islas. El absentismo laboral se consolida como uno de los principales problemas estructurales de la economía canaria, con un coste anual que ya alcanza los 3.000 millones de euros. Esta factura vacía a diario los centros de trabajo, privando a las empresas de una horquilla de entre 62.500 y 70.000 empleados, según datos de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

El presidente de la patronal de Las Palmas, Pedro Ortega, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, coincidieron en señalar la duración de los procesos de incapacidad temporal como un factor sin justificación técnica aparente. Las dinámicas burocráticas del sistema sanitario público dilatan los tiempos de reincorporación, penalizando la productividad regional.

Centralismo frente a gestión eficiente

Canarias lidera el absentismo a escala nacional con una tasa del 9,1%, un porcentaje que el vicepresidente autonómico eleva hasta el entorno del 15% o 18% en determinados sectores. Ante este escenario, Domínguez reclamó al Gobierno de la Nación una transferencia de competencias que permita a las Comunidades Autónomas aplicar criterios de gestión descentralizada. La falta de flexibilidad para que las administraciones regionales coordinen las inspecciones médicas perpetúa las disfunciones del modelo actual.

A la distorsión que generan las bajas prolongadas se suman las dificultades demográficas del archipiélago. El envejecimiento de la población y la salida del mercado laboral de las generaciones nacidas a mediados del siglo XX coinciden con un desajuste en el relevo generacional. El tejido productivo no encuentra perfiles profesionales con la capacitación técnica demandada por el mercado, lo que restringe la creación de riqueza.

Productividad en riesgo

Desde el sector empresarial se insiste en la urgencia de auditar las causas de este incremento del absentismo para corregir los incentivos perversos del sistema. Si bien se reconoce el derecho a la baja por enfermedad, la patronal apunta a los retrasos en la tramitación de las altas médicas y a la falta de control por parte de la inspección como los verdaderos focos de ineficiencia.

La solución para romper este círculo vicioso de baja productividad pasa por permitir que la inversión privada, el desarrollo tecnológico y la automatización redefinan las condiciones de las empresas isleñas, garantizando la viabilidad de los proyectos frente a las trabas de la regulación laboral vigente.