El Ayuntamiento de Las Palmas aprueba un complemento de productividad de 4,6 millones para su plantilla municipal

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves el nuevo acuerdo regulador del complemento de productividad del personal municipal para 2026, tras culminar el proceso de negociación con la representación sindical, que ya había sido respaldado por unanimidad en la Mesa General de Negociación de Materias Comunes.

El sistema contará con una dotación total de 4,6 millones de euros, de los cuales 3,1 millones se destinan al personal funcionario y 1,5 millones al personal laboral, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, ha destacado que la aprobación del acuerdo "supone un reconocimiento al compromiso y al esfuerzo que realiza diariamente la plantilla municipal para prestar unos servicios públicos de calidad a la ciudadanía". Asimismo, ha subrayado que se trata de "un sistema acordado desde el consenso con la representación sindical, basado en criterios objetivos, transparentes y evaluables".

El complemento anual estará vinculado al desempeño profesional y al cumplimiento de objetivos, con cuantías diferenciadas según el grupo profesional. El acuerdo tendrá vigencia indefinida, aunque quedará condicionado a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio y podrá ser revisado previa negociación con la representación del personal.

La productividad se aplicará al conjunto del personal funcionario y laboral, tanto fijo como temporal, quedando excluidos los miembros electos de la Corporación, el personal directivo y el personal eventual.

El sistema de evaluación tendrá en cuenta criterios relacionados con la actividad profesional, el rendimiento, la competencia tecnológica y la contribución a los objetivos colectivos de cada servicio. También se valorarán aspectos como la colaboración entre compañeros, la adaptación a cambios organizativos, el seguimiento del trabajo y la participación en actividades complementarias.

Para la implantación inicial, la evaluación se centrará específicamente en los apartados de actividad profesional, rendimiento y competencia tecnológica.

Martín ha señalado además que este acuerdo "refuerza el modelo de administración moderna y orientada a resultados que impulsa el Ayuntamiento", destacando el reconocimiento tanto del esfuerzo individual como de la contribución colectiva de la plantilla municipal.

El acuerdo prevé también la creación de una comisión de seguimiento paritaria, integrada por representantes de la administración y de las organizaciones sindicales firmantes, que se encargará de supervisar su aplicación.