El cabildo de Fuerteventura activa un rescate de urgencia millonario ante el colapso de la vivienda

Fuerteventura sufre en primera línea el grave problema de la vivienda que azota a toda Canarias. Ante una situación que roza el límite, el Consejo de Gobierno del Cabildo insular se ha visto obligado a activar por la vía de urgencia una partida de casi 4,5 millones de euros. Esta inyección económica exprés evidencia la fuerte presión que soporta la corporación en dos de las áreas más sensibles y demandadas por la ciudadanía: el acceso a un techo digno y la atención a la dependencia.

Fondos a contrarreloj para el parque residencial

La crisis habitacional en la isla avanza más rápido que la burocracia, lo que ha forzado al Cabildo a desviar fondos de manera inmediata hacia proyectos de rehabilitación que ya cuentan con los proyectos técnicos listos pero que requerían financiación. El reparto se concentra en varios núcleos: 200.000 euros para el Área de Regeneración Urbana de las 80 viviendas de Gran Tarajal, cerca de 260.000 euros para la tercera fase en el Casco Viejo de Corralejo y más de 750.000 euros para El Cotillo.

Para intentar paliar la falta de oferta asequible, la administración insular también ha tenido que formalizar convenios económicos inyectando 200.000 euros a la empresa pública Visocan y 600.000 euros al Instituto Canario de Vivienda (Icavi). La presidenta, Lola García, ha enmarcado este movimiento dentro de la colaboración entre administraciones, admitiendo la necesidad de actuar sobre un parque residencial que arrastra importantes carencias.

Cuidado sociosanitario en el punto de mira

La otra mitad de este desembolso de emergencia (algo más del 52% del total aprobado) irá destinada a la cobertura social y a las plazas sociosanitarias, un sector que históricamente arrastra listas de espera en la isla. El plan contempla la construcción de un nuevo Centro de Día para Mayores en Pájara, además de la compra de mobiliario y el remate final de la Residencia de Salud Mental, unas instalaciones cuyas obras se encuentran en su última fase. El consejero del área, Víctor Alonso, ha defendido que el objetivo es descentralizar estos recursos para que la atención llegue a todos los municipios, en un intento por contener las urgencias sociales de las familias majoreras.