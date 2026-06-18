El Cabildo de La Gomera aprueba la rehabilitación de la Casa de la Miel de Palma en Alojera

El Cabildo de La Gomera ha aprobado el proyecto de reforma y rehabilitación de la Casa de la Miel de Palma, ubicada en Alojera, en el municipio de Vallehermoso, con una inversión prevista de 325.000 euros. La actuación busca modernizar el centro, mejorar su accesibilidad y garantizar la conservación de sus instalaciones.

La intervención responde a diversas necesidades detectadas en el inmueble, relacionadas con el deterioro de carpinterías interiores y exteriores, pavimentos, revestimientos, humedades y la redistribución de espacios, así como la adaptación de los aseos para personas con movilidad reducida.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, ha destacado que este proyecto supone "un paso decisivo para garantizar la conservación y modernización de un espacio que forma parte de la identidad cultural y patrimonial de La Gomera". Asimismo, ha subrayado el valor del centro como referente en la divulgación de la cultura de la palmera canaria, el oficio del guarapeo y la producción de miel de palma.

Curbelo ha recordado que la Casa de la Miel de Palma se ha consolidado como uno de los recursos museísticos más importantes de la isla, con un papel clave en la dinamización cultural, social y económica del entorno.

Durante 2025, el centro registró 5.660 visitantes, una cifra que confirma su crecimiento y su capacidad de atracción durante todo el año. El perfil de visitantes incluye turismo nacional e internacional, especialmente alemán, además de grupos educativos y población local.

Por su parte, la consejera insular de Sector Primario, Noelia Morales, ha señalado que la actuación permitirá adaptar el espacio a las necesidades actuales, mejorando su funcionalidad y ampliando sus usos para actividades formativas, talleres y visitas guiadas.

El proyecto contempla una reforma integral que incluye demoliciones, nuevas divisiones interiores, renovación de instalaciones eléctricas, fontanería e iluminación, así como la actualización de revestimientos, pavimentos y carpinterías. También se incorporarán nuevos equipamientos, señalización y sanitarios adaptados.

Entre las actuaciones previstas destaca la reorganización de espacios interiores, con la ampliación de la oficina, la creación de un aseo para el personal y un office, además de la eliminación de elementos que actualmente limitan la sala expositiva, con el objetivo de generar un espacio más diáfano y versátil.

Asimismo, se construirá un nuevo porche exterior que protegerá tanto a los visitantes como a la estructura del edificio frente a las inclemencias meteorológicas.

Paralelamente, el Cabildo ha anunciado la licitación de una marquesina de guaguas en el entorno del centro, con el fin de mejorar la accesibilidad y los servicios públicos de la zona.

Con estas actuaciones, la institución insular refuerza su apuesta por la conservación del patrimonio etnográfico y la promoción del sector primario, vinculando la tradición de la palmera con el desarrollo del turismo sostenible en La Gomera.