El Cabildo de Tenerife y Mercatenerife preparan un plan de contingencia ante emergencias

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, se encuentra trabajando de manera conjunta con Mercatenerife para el desarrollo de un plan de contingencia. El objetivo de esta medida es reforzar la coordinación y la capacidad de respuesta ante posibles escenarios de crisis, enmarcando estas acciones dentro del Plan de Emergencias Insular (PEIN).

La central de abastecimiento de productos alimentarios de la isla ha sido catalogada como una infraestructura crítica. Las autoridades consideran que su actividad comercial y su operatividad diaria constituyen una prioridad estratégica para el funcionamiento de la economía insular y el sustento de todos los ciudadanos.

En este sentido, el Cabildo advierte de que cualquier interrupción prolongada o la destrucción de estas instalaciones provocaría un impacto grave en la seguridad nacional y la salud pública. Por ello, resulta indispensable mantener una colaboración permanente y fluida con las distintas administraciones públicas implicadas.

Para avanzar en esta línea, se ha celebrado un encuentro de trabajo en el Cecopin que ha contado con la participación de la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, y el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, junto a la cúpula directiva de Mercatenerife. Durante la reunión se abordó la necesidad de revisar los actuales protocolos de actuación y actualizar los procedimientos operativos.

Blanca Pérez ha explicado que la instalación logística es "indispensable para el funcionamiento de la sociedad tinerfeña y nuestra economía". Según la consejera, se debe garantizar la viabilidad del recinto en cualquier circunstancia, prestando especial atención a su seguridad ante un eventual cero energético, una situación que podría poner en jaque el abastecimiento de toda la isla si la falta de suministro eléctrico se alarga en el tiempo.

"Es una prioridad estratégica para este Cabildo y eso tiene que quedar reflejado en los protocolos. En cualquier caso, estamos dando pasos para adelantarnos a las afecciones que se pueden dar ante cualquier emergencia", ha añadido Pérez, subrayando el carácter preventivo de estas políticas.

Por su parte, el director insular, Iván Martín, ha destacado que el compromiso institucional pasa por avanzar en la digitalización de las alertas y en la programación de simulacros conjuntos. "El objetivo final es fortalecer la resiliencia de Tenerife y asegurar que toda la población cuente con un suministro alimentario estable", ha indicado.

Además, Martín ha adelantado que Mercatenerife se integrará plenamente en las mesas de servicios básicos, un ámbito donde ya están representados sectores fundamentales como el energético, el de distribución de agua y el de las telecomunicaciones.

Ambas entidades han acordado mantener una agenda de trabajo activa durante los próximos meses. De esta forma, se busca culminar la integración del centro logístico en el sistema de Protección Civil, asegurando así una respuesta rápida y eficaz que garantice la tranquilidad de todos los tinerfeños ante futuros imprevistos.