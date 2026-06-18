El Cabildo financia con 3,3 millones el saneamiento de Santa Úrsula y Tacoronte

La administración insular vuelve a asumir el grueso de la financiación en infraestructuras locales ante las dificultades de gestión de los ayuntamientos tinerfeños. El Consejo de Gobierno aprobó partidas por valor de 3,3 millones de euros para proyectos de saneamiento en Santa Úrsula y Tacoronte, mediante planes de cooperación que suplen la inversión directa en el subsuelo que las corporaciones municipales no logran ejecutar por sí mismas.

El vicepresidente de la corporación, Lope Afonso, junto a la presidenta, Rosa Dávila, detallaron la licitación de intervenciones en la red de abastecimiento y aguas pluviales. En Santa Úrsula, los trabajos cuentan con un presupuesto de 1,7 millones de euros, de los cuales el Cabildo sufraga el 90% del coste total frente al 10% que aporta la administración local. Las calles La Bastona y Cuesta Perera experimentarán una reforma de 16 meses para introducir redes separativas y renovar los colectores.

Por su parte, en Tacoronte el presupuesto roza los 1,5 millones de euros para actuar en el núcleo costero de Mesa del Mar. El organismo insular aporta el 80% de los fondos con el fin de corregir las deficiencias en la recogida de aguas de la costa. Además, la dirección política insular destina 811.698 euros a la restauración del entorno de Los Lavaderos y la Fuente del Chorrillo en Vilaflor de Chasna, a través de una subvención de carácter plurianual que se extenderá hasta el año 2028.

Fondos públicos sufragan el empleo temporal de cincuenta titulados en empresas del Cabildo

La dependencia del empleo juvenil respecto a las arcas públicas se acentúa en Tenerife. La corporación insular destina 1,7 millones de euros a subsidiar los salarios y las cotizaciones de cincuenta y cuatro puestos de trabajo de inserción temporal creados dentro del propio sector institucional y mercantil de las administraciones de la isla.

La línea de ayudas se distribuye entre dieciocho entidades integradas en la estructura de los ayuntamientos y del propio Cabildo, cubriendo la totalidad de los costes laborales de estas colocaciones. Entre las agencias perceptoras se encuentran sociedades de desarrollo local como las de Santa Cruz de Tenerife, La Matanza de Acentejo y la Sociedad Municipal de Viviendas de San Cristóbal de La Laguna.

El plan también financia personal en empresas de servicios de El Sauzal, Los Realejos, Candelaria y Granadilla de Abona, además de organismos tecnológicos como el Parque Científico de Tenerife y el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables. La estructura burocrática se completa con las aportaciones destinadas al Auditorio de Tenerife, TEA Tenerife Espacio de las Artes, Turismo de Tenerife y las fundaciones Tenerife Rural y Bioavance, donde los contratos tendrán una duración de doce meses.