El Gobierno canario clausura centros de menores y pone fin al pago de camas vacías

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha iniciado un proceso de reorganización de los espacios destinados a acoger a menores inmigrantes no acompañados. Esta medida implicará el cierre de varias instalaciones en el archipiélago, motivado principalmente por la disminución de la ocupación tras los recientes traslados a la Península y el descenso temporal en la llegada de embarcaciones.

Según fuentes del Ejecutivo autonómico, la estrategia de la Consejería pasa por clausurar los denominados macrocentros, aquellos que disponen de más de cien plazas, para apostar por instalaciones de menor tamaño. El objetivo fundamental es mejorar la eficiencia de los recursos públicos, prescindiendo de los recintos que se encuentran prácticamente vacíos en la actualidad.

La decisión se ha precipitado tras conocerse la situación de dos infraestructuras concretas ubicadas en Fuerteventura, gestionadas por la Asociación Solidaria Mundo Nuevo. Se trata de los centros de Ayagaures, donde apenas residen nueve personas pese a tener capacidad para veinticuatro, y el de Ancor, que acoge a dieciséis menores con una capacidad total de veinticinco plazas. El Gobierno ha confirmado la clausura inminente de ambos espacios.

El aspecto más polémico de esta gestión heredada radica en las condiciones contractuales. Las fuentes autonómicas han explicado que los acuerdos con esta entidad fueron suscritos durante la anterior legislatura y establecían que se pagaba por plaza disponible, estuviera o no ocupada. Una condición que obligaba a las arcas públicas a sufragar camas vacías en un contexto de supuesta emergencia.

Ante esta tesitura, desde la administración pública han defendido que su deber es "velar por el buen destino de los recursos" y han calificado la situación de "insostenible". Asimismo, han señalado que se intentó negociar una salida con las entidades gestoras, pero estas rechazaron acogerse a cualquier tipo de alternativa propuesta por el Gobierno regional.

Por su parte, el sindicato CCOO ha emitido un comunicado alertando sobre este cierre previsto para el próximo 1 de julio. La organización sindical ha exigido al Gobierno de Canarias y a la ONG responsable una solución urgente que garantice el mantenimiento del empleo de los 42 trabajadores afectados por la clausura de estas dos instalaciones en Fuerteventura.

A juicio del sindicato, estos cierres suponen una decisión de enorme impacto laboral y social, ya que deja en la calle a los profesionales que sostienen diariamente la actividad de estos recintos. Además, critican el traslado de los adolescentes, alegando que ya contaban con atención sanitaria, rutinas y vínculos comunitarios en su actual entorno insular. Sin embargo, el Gobierno autonómico mantiene firme su compromiso de no seguir sufragando fondos públicos en plazas fantasma.