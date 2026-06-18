El Gobierno canario destina seis millones de euros al Instituto de Astrofísica para 2026

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha dado luz verde a una importante partida presupuestaria que supera los seis millones de euros. Este montante económico irá destinado íntegramente al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) para el próximo ejercicio del año 2026. Esta inyección de fondos tiene como objetivo principal asegurar el correcto desarrollo de la actividad investigadora del centro, así como garantizar el fortalecimiento de sus diferentes infraestructuras y sus avanzadas capacidades tecnológicas.

Esta financiación fundamental para el avance científico se articulará de manera directa a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI). Del importe total aprobado por el Ejecutivo autonómico, se ha autorizado una aportación principal de 5.350.000 euros que irá destinada a sufragar el funcionamiento ordinario del organismo científico. Por otra parte, se complementará con una segunda inyección de 660.000 euros, la cual se reservará específicamente para ejecutar inversiones en las diversas áreas estratégicas que conforman este centro de referencia internacional.

La titular del departamento autonómico, la consejera Migdalia Machín, ha querido poner en valor el notable "esfuerzo inversor" que está realizando la administración regional en materia de ciencia e innovación. Estos ámbitos son considerados como verdaderamente estratégicos para fomentar el progreso y el desarrollo económico y social del archipiélago. Asimismo, la responsable autonómica ha subrayado la especial relevancia de esta medida "en un contexto marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado". Ante la inacción del Ejecutivo central, Machín ha advertido de que resulta imprescindible "mantener el respaldo a instituciones de referencia" como lo es el complejo astrofísico canario.

Con esta nueva inyección económica, las autoridades regionales prevén que los recursos respalden de forma sólida la labor científica del IAC, al que consideran "uno de los mayores activos científicos" que poseen en la actualidad las islas. La aportación centrada en las inversiones facilitará avanzar en ámbitos que resultan críticos para el Instituto, entre los que destacan sus servicios generales, el despliegue de nueva instrumentación científica, el mantenimiento de los propios observatorios y la mejora de los sistemas informáticos. Todo ello incidirá positivamente en la ineludible modernización técnica de sus instalaciones.

Cabe recordar que el Instituto de Astrofísica de Canarias está reconocido como uno de los centros de investigación astronómica más relevantes del continente europeo y es, a día de hoy, una indudable referencia mundial en el ámbito del estudio del universo. En el plano institucional, este consorcio público se encuentra integrado por la Administración General del Estado, el Ejecutivo insular, la Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Entre sus principales responsabilidades, se encarga de la gestión directa de los célebres observatorios del Teide y del Roque de los Muchachos, lugares unánimemente reconocidos por la comunidad científica entre los mejores emplazamientos del mundo para llevar a cabo labores de observación astronómica.

Desde estas imponentes infraestructuras, el centro lidera en la actualidad multitud de proyectos de enorme alcance global y recibe año tras año a decenas de prestigiosos investigadores procedentes de numerosos países. Esta incansable labor sitúa a nuestro país en la vanguardia del conocimiento y genera, además, un provechoso efecto tractor sobre la formación universitaria especializada, impulsando un desarrollo tecnológico vital para la ansiada atracción de inversión privada estrechamente vinculada al sector.