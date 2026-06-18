El Gobierno de Sánchez se agrieta tras reclamar su propia ministra explicaciones a Zapatero por el caso Plus Ultra

Nueva vía de agua en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, esta vez a cuenta de las vergüenzas judiciales del socialismo. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (Izquierda Unida), ha aprovechado los micrófonos de la televisión pública canaria para desmarcarse sutilmente del PSOE y hurgar en la herida de la corrupción. Rego ha admitido sin tapujos que la imagen del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero desfilando como imputado por la Audiencia Nacional por los presuntos chanchullos del caso Plus Ultra es "lógicamente preocupante".

Fuego amigo en el Gobierno de coalición

Lejos de cerrar filas con sus socios de Gobierno, la ministra ha optado por echar más leña al fuego exigiendo responsabilidades al entorno socialista. En sus declaraciones en el programa Buenos Días Canarias de RTVC, Rego ha sentenciado que "evidentemente se tienen que dar explicaciones" ante la gravedad de la investigación judicial, rompiendo la habitual política de silencio y protección que la Moncloa suele aplicar con sus siglas.

Aunque la ministra ha intentado maquillar la situación pidiendo "dejar trabajar a la justicia" y quejándose de la supuesta "crispación y tensión" de la política nacional, la realidad es que sus palabras suponen una enmienda a la totalidad a la ética del PSOE. El salseo interno está servido: un miembro del propio Ejecutivo de Sánchez retrata públicamente la preocupante deriva de los referentes históricos de su propio bloque.

Lecciones de moralidad

Para terminar de redondear la puesta en escena, la dirigente de Izquierda Unida no ha dejado pasar la oportunidad de exhibir los "valores" de su formación y desmarcarse del fango judicial socialista definiendo a su partido como una organización "humilde pero muy decente", donde la gente entra en política "pagando la hipoteca" y sale exactamente de la misma manera. Toda una declaración de intenciones que, en la práctica, deja al PSOE y a Zapatero en el peor lugar posible: el de los que tienen que dar explicaciones en los tribunales por el rescate del caso Plus Ultra.