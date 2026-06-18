Frenazo al desarrollo industrial en Canarias, la importación de alta tecnología se desploma un 24,7% en el trimestre

Según los últimos datos de la Estadística de Comercio Exterior según el Contenido Tecnológico publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), el volumen de importación de productos industriales experimentó una contracción del 19,7% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Retroceso en sectores clave

El impacto es especialmente severo en los segmentos que determinan la modernización económica de las islas. Las compras en el exterior de bienes de alto nivel tecnológico, aquellos vinculados a sectores con fuerte inversión en investigación y desarrollo como el farmacéutico, el informático o el aeronáutico, sufrieron un retroceso del 24,7%. En términos absolutos, el valor de estas importaciones pasó de 710 millones de euros en los primeros tres meses de 2025 a 535 millones en el ejercicio actual.

Desplome de las ventas al exterior

La pérdida de tracción comercial no se limita al abastecimiento de componentes e innovación, sino que se traslada de forma directa a la capacidad de generar bienes para los mercados internacionales. El informe del Istac constata que las exportaciones industriales del archipiélago se redujeron un 38,3% en términos interanuales. La facturación por ventas al exterior descendió desde los 1.004 millones de euros registrados a comienzos del año pasado hasta situarse en 619 millones en el balance trimestral actual.

La caída del intercambio de bienes de alto valor añadido evidencia las dificultades de las empresas insulares para operar en un entorno de costes crecientes y rigideces estructurales, lo que lastra la competitividad de la economía canaria frente al exterior.