Gastronomía, música y dinamización comercial se dan cita en la segunda edición de 'Bienvenida al Verano'

Santa Cruz de Tenerife volverá a recibir el verano con una gran celebración junto al mar. El puerto de Santa Cruz será escenario este viernes de la segunda edición de Bienvenida al Verano, una iniciativa que combinará gastronomía, música en directo y actividad comercial con el objetivo de dinamizar la capital tinerfeña y consolidarse como una de las principales citas estivales de la ciudad.

El evento abrirá sus puertas a las 19:00 horas y contará con dos espacios diferenciados: una zona destinada a la tradicional cena en blanco, con capacidad para 500 personas, y un área de conciertos con aforo para 4.500 asistentes. La programación musical se desarrollará desde las 20:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada, con acceso gratuito a la zona de actuaciones hasta completar aforo.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que esta segunda edición refuerza la apuesta municipal por ofrecer propuestas de ocio de calidad en espacios emblemáticos de la ciudad. En este sentido, señaló que la combinación de música, gastronomía y la singular ubicación portuaria convierten a esta cita en una experiencia atractiva tanto para residentes como para visitantes.

La programación musical arrancará con DJ Brito, una figura consolidada de la escena latina con más de dos décadas de trayectoria. Posteriormente, el protagonismo recaerá en Estrellas de Buena Vista y Más, agrupación formada por 14 músicos internacionales que mantiene vivo el legado del mítico Buena Vista Social Club a través de un repertorio que incluye son cubano, bolero, guaracha y guajira. La noche continuará con la actuación de Maquinaria Band, una de las orquestas más emblemáticas del archipiélago, habitual de verbenas y fiestas populares desde hace más de treinta años. DJ Brito volverá a la cabina para poner el broche final a la velada.

Más allá del programa musical, la iniciativa busca generar un impacto positivo en la economía local. La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que el evento se enmarca dentro de una estrategia de activación urbana destinada a impulsar el empleo y apoyar al tejido empresarial de la capital.

Actualmente, la iniciativa cuenta con la participación de 84 establecimientos adheridos, entre ellos 42 comercios, 38 negocios de restauración y cuatro locales de ocio. Todos ellos ofrecerán promociones especiales, descuentos y menús diseñados específicamente para la celebración, fomentando así el consumo en la ciudad y la participación ciudadana.

La zona gastronómica mantendrá el formato que tuvo una gran acogida en la pasada edición. Los asistentes podrán disfrutar de mesas modulables preparadas para grupos de cuatro, seis, ocho y diez personas, donde tendrán la posibilidad de degustar comida elaborada en casa o adquirir las propuestas preparadas por los establecimientos adheridos al Club de Producto Degusta Santa Cruz. Además, la organización facilitará todo el menaje necesario, evitando que los participantes tengan que acudir con platos, vasos o cubiertos.

Como complemento a la programación, el bus turístico de Santa Cruz ofrecerá acceso gratuito a los residentes en Tenerife entre el 15 y el 21 de junio, una medida que amplía la experiencia de la celebración y contribuye a promocionar distintos puntos de interés de la capital.

Con esta segunda edición, Bienvenida al Verano se consolida como una propuesta que trasciende el ocio y los conciertos para convertirse en una herramienta de promoción económica y social. La iniciativa, organizada por la Sociedad de Desarrollo con la colaboración de Zona Centro, busca reforzar la imagen de Santa Cruz de Tenerife como una ciudad dinámica, moderna y capaz de atraer actividad cultural y comercial en el inicio de la temporada estival.