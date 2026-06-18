La decimotercera edición de Cinedfest corona a los ganadores canarios en Tenerife

La decimotercera edición del festival escolar audiovisual Cinedfest, consolidado como el certamen formativo más importante del archipiélago canario en el ámbito del séptimo arte, ha puesto el broche de oro a su presente curso con la celebración de su gran gala de clausura. El evento, que tuvo lugar este jueves en los Multicines Tenerife, sirvió de escenario para encumbrar el talento de los jóvenes estudiantes y premiar el esfuerzo de docentes e instituciones.

Durante este esperado encuentro se dieron a conocer los triunfadores de la 'Sección Canarias', donde competían un total de 48 cortometrajes finalistas. Estas obras fueron realizadas por estudiantes matriculados en las categorías de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Centros de Educación de Personas Adultas. Estos galardones completan el palmarés iniciado en la jornada del miércoles, cuando se entregaron los reconocimientos correspondientes a los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria.

El acto de entrega de premios contó con la presencia de Efraín Medina, consejero insular de Empleo, Educación y Juventud. El representante público quiso trasladar su felicitación a toda la comunidad escolar que se ha implicado de manera activa en el desarrollo del proyecto. En este sentido, Medina destacó que este tipo de iniciativas demuestra cómo la enseñanza y la cultura "caminan juntas para transformar la vida del alumnado".

Asimismo, el consejero subrayó que el cine se erige como "una herramienta poderosa para pensar, crear y expresar", y valoró de manera muy positiva cómo el festival ha logrado que miles de jóvenes descubran nuevos lenguajes narrativos. Según sus palabras, los participantes han demostrado "un nivel técnico y una sensibilidad creativa excepcionales que sitúan a Tenerife a la vanguardia de la producción audiovisual".

En términos de cifras, esta nueva edición ha corroborado el éxito de la propuesta como estrategia didáctica en las aulas. A lo largo del curso han participado unos 4.000 alumnos, respaldados por 783 docentes pertenecientes a 339 recintos académicos de todas las islas. Concretamente, la isla tinerfeña ha liderado la actividad con 101 colegios e institutos, 258 profesores y un total de 177 obras de ficción y documentales rodados íntegramente por los propios estudiantes.

El pilar de este éxito reside en la exhaustiva labor de formación previa a los rodajes. El programa incluyó la impartición de 130 sesiones magistrales y talleres de carácter eminentemente práctico, sumados al asesoramiento técnico de más de ochenta textos a través de su Laboratorio de Guion.

Este palmarés desvelado en La Laguna se añade a los premios ya entregados en encuentros insulares previos celebrados en La Palma, Fuerteventura y Gran Canaria. Además, se entregaron menciones específicas como las de Animación, Documental, el Premio de Diversidad e Inclusión y los galardones REF. Finalmente, gracias a los Premios Distribución y a distintos convenios internacionales, el talento de los escolares canarios cruzará el océano y se proyectará en certámenes homólogos de Argentina, Uruguay, México, Ecuador y Colombia.