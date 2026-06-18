El Ayuntamiento de Santa Cruz volverá a activar este verano el controvertido carril bus de acceso a Las Teresitas, aunque lo hará de forma limitada: solo funcionará durante los fines de semana en los que coincidan avisos por altas temperaturas y una elevada afluencia de bañistas a la principal playa de la capital.

La medida, que ya fue objeto de debate durante experiencias anteriores, pretende evitar que las guaguas queden atrapadas en los habituales atascos que se forman en la carretera de acceso cuando el aparcamiento de Las Teresitas alcanza su máxima ocupación.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, defendió este jueves la decisión asegurando que el objetivo es garantizar la puntualidad del transporte público en los momentos de mayor presión circulatoria y ofrecer una alternativa real al uso del coche privado.

Sin embargo, la iniciativa no cuenta con el respaldo de todos. Vecinos de San Andrés han mostrado en distintas ocasiones su oposición a la reserva de un carril exclusivo para las guaguas, al considerar que puede generar dificultades adicionales para los conductores que acceden a la zona.

Pese a estas críticas, el Consistorio considera que los episodios de calor extremo son precisamente los momentos en los que la movilidad hacia Las Teresitas se complica de forma más notable, con largas colas de vehículos y retrasos en el transporte público.

Más guaguas para Anaga

Junto a la recuperación del carril bus, el Ayuntamiento ha anunciado un refuerzo de las líneas que conectan con Las Teresitas y las playas de Anaga durante la temporada estival. Para ello destinará más de 200.000 euros adicionales con el objetivo de aumentar frecuencias y mejorar la capacidad del servicio.

La Corporación municipal confía en que estas actuaciones contribuyan a reducir la dependencia del vehículo privado en una ciudad que registra uno de los índices de motorización más elevados del país.

Un debate que vuelve cada verano

La movilidad en torno a Las Teresitas se ha convertido en uno de los asuntos recurrentes de cada temporada estival en Santa Cruz. Mientras el Ayuntamiento apuesta por priorizar el transporte colectivo para reducir la congestión, parte de los vecinos y usuarios reclaman soluciones que no supongan nuevas restricciones para la circulación.

Con esta nueva fórmula, limitada a los días de máxima demanda, el Ayuntamiento busca poner a prueba nuevamente la eficacia del carril bus antes de plantear posibles ampliaciones o cambios en el futuro.