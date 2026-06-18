Mercadona abre en Gran Canaria su primera 'Tienda 9' con una inversión de 3,6 millones

La cadena de supermercados Mercadona ha inaugurado en el municipio de Telde su primer establecimiento bajo el innovador modelo denominado Tienda 9 en la isla de Gran Canaria. La puesta en marcha de este proyecto ha requerido una inversión de 3,6 millones de euros y ha contado con la participación activa de hasta cuarenta proveedores de obra, lo que subraya el impacto económico positivo de la compañía en el tejido empresarial local.

Este nuevo establecimiento comercial cuenta con una plantilla de 52 trabajadores y se erige como el segundo de estas características que la empresa implanta en el archipiélago canario. La estructura del recinto presenta un diseño vanguardista y plenamente enfocado a mejorar la experiencia de compra de los clientes, además de optimizar la eficiencia en cada uno de los procesos diarios que se llevan a cabo en su interior, según ha detallado la propia firma en un comunicado oficial.

Las instalaciones de Telde están diseñadas para ofrecer la máxima comodidad a los usuarios. De este modo, el recinto dispone de una amplia zona de descanso y un aparcamiento con capacidad para 233 vehículos, reservando seis plazas específicas para vehículos eléctricos. El horario ininterrumpido de atención al público abarca de lunes a sábado, desde las 09:00 hasta las 21:30 horas, garantizando así un amplio margen para facilitar las compras a los ciudadanos.

La principal novedad arquitectónica y logística de este supermercado es la reorganización integral de su superficie. A diferencia del modelo comercial clásico, estructurado por negocios separados, el nuevo formato se organiza de forma integral por procesos. Para ello, la empresa ha concebido el llamado Obrador Central, un área unificada donde se concentra la preparación, el corte, la cocción y el envasado de todos los productos frescos.

Esta modernización estructural permite a la compañía optimizar la gestión de sus recursos cotidianos, logrando un notable beneficio medioambiental y económico. Gracias a estos cambios, la tienda genera un ahorro de hasta el 10% en el consumo de energía y reduce en un 40% el gasto de agua, reafirmando el compromiso de la distribuidora con la eficiencia energética.

Adicionalmente, el supermercado ha incorporado dispositivos electrónicos de última generación y herramientas colaborativas diseñadas para agilizar la gestión interna de los empleados. En las zonas de refrigeración, se han instalado los sistemas Aerofoil en los murales de frío, una tecnología que evita la pérdida de temperatura hacia los pasillos, mejorando tanto la conservación de los alimentos como el confort de los clientes.

Asimismo, Mercadona ha decidido apostar firmemente por el uso de CO2 como refrigerante natural con el fin de reducir el impacto ambiental. Esta medida se complementa con una actualización técnica integral en las salas de máquinas, cuyo objetivo fundamental es garantizar la eficiencia operativa a largo plazo de las instalaciones e incrementar la sostenibilidad.

La apertura en Gran Canaria se enmarca dentro de un ambicioso plan global de la compañía para actualizar sus recintos comerciales. Este proyecto estratégico pretende evolucionar de manera progresiva el actual modelo Tienda 8 hacia el más moderno Tienda 9. Dicha transición se desarrollará a lo largo de los próximos años, concretamente entre 2026 y 2033, y contempla una inversión total de 3.700 millones de euros. Para el cierre del año 2026, la cadena prevé contar con aproximadamente sesenta establecimientos de esta nueva categoría distribuidos por toda España.