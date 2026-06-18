Muere un motorista tras sufrir una salida de vía en la autopista TF-1 en Tenerife

Un fatal accidente ha tenido lugar en la isla canaria, donde el conductor de una motocicleta ha perdido la vida a primera hora de este jueves a consecuencia de un violento siniestro vial. Los hechos ocurrieron concretamente a la altura de la localidad tinerfeña de Güímar, cuando el vehículo de dos ruedas que pilotaba la víctima sufrió una abrupta salida de la vía mientras circulaba por la autopista del Sur, conocida popularmente como TF-1. Las autoridades competentes ya han procedido a la apertura de una investigación formal para tratar de esclarecer los motivos exactos que originaron este trágico desenlace y determinar si hubo algún factor externo implicado en la pérdida de control de la máquina.

Según ha informado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, organismo directamente dependiente del Ejecutivo autonómico de las islas, la primera alerta ciudadana se recibió en su sala de operaciones a las 11:52 horas. En dicha llamada telefónica de auxilio se notificaba con gran preocupación la severidad del incidente. Este aviso propició la activación inmediata de los recursos de rescate y asistencia sanitaria necesarios para acudir al punto kilométrico señalado y proporcionar asistencia vital a la persona que yacía gravemente herida sobre el asfalto.

Ante la aparente extrema gravedad del impacto y la consecuente necesidad de llevar a cabo una intervención médica in situ a la mayor brevedad posible, el protocolo de actuación movilizó desde el primer instante un helicóptero medicalizado perteneciente al Servicio de Urgencias Canario. La aeronave sanitaria consiguió ejecutar la maniobra de aterrizaje en la misma calzada de la autopista, lo que supuso una interrupción temporal de la circulación. De manera paralela, se enviaron a la zona varias ambulancias de soporte vital avanzado, que estaban preparadas para acometer una hipotética evacuación aérea de carácter urgente.

Lamentablemente, una vez que el personal facultativo logró acceder al escenario del siniestro, los profesionales sanitarios únicamente pudieron constatar de forma clínica que el accidentado presentaba lesiones incompatibles con la vida. Todos los esfuerzos previos y el amplio despliegue resultaron en vano frente a la contundencia de los traumatismos padecidos durante el impacto. Tras la preceptiva certificación oficial de la defunción, diversas patrullas de la Guardia Civil asumieron el control de la situación, procediendo a instruir las oportunas diligencias judiciales y periciales, a la vez que coordinaban el restablecimiento progresivo del tráfico en esta crucial vía de comunicación terrestre.