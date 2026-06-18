Sanidad notifica un brote de hepatitis A con seis casos en Gran Canaria

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha notificado un brote de hepatitis A que afecta a seis personas en Gran Canaria, todos ellos menores de edad. La evolución clínica de los casos es favorable, aunque dos de los afectados han precisado ingreso hospitalario, mientras que el resto permanece en seguimiento domiciliario.

El caso índice se ha detectado en un alumno de una escuela infantil, lo que ha activado de inmediato los protocolos de vigilancia y control. A partir de este primer caso, los servicios de Salud Pública han identificado otros cinco contagios asociados en el mismo entorno educativo.

Desde la Dirección General de Salud Pública del SCS se ha puesto en marcha el estudio de contactos estrechos y la adopción de medidas preventivas en el centro escolar, siguiendo los procedimientos establecidos para enfermedades de declaración obligatoria en España. El caso ya ha sido notificado a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), en coordinación con las autoridades sanitarias estatales.

Vacunación y medidas de control

Entre las actuaciones desplegadas se incluye la vacunación postexposición de los contactos susceptibles, así como la realización de pruebas diagnósticas en el entorno del centro educativo. Estas intervenciones se están llevando a cabo a través de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria.

Las autoridades sanitarias han subrayado que no es necesario adoptar medidas extraordinarias en el centro más allá de las recomendaciones higiénicas habituales en el ámbito escolar. Se insiste especialmente en el lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente tras el uso del baño y antes de las comidas, tanto en la escuela como en el entorno familiar.

Asimismo, se recomienda extremar las precauciones durante el cambio de pañales y la limpieza de superficies en escuelas infantiles, donde el riesgo de transmisión puede ser mayor.

Qué es la hepatitis A

La hepatitis A es una infección aguda del hígado causada por el virus de la hepatitis A. En muchos casos puede cursar sin síntomas, especialmente en la infancia, mientras que en adultos la manifestación clínica es más frecuente.

Cuando aparecen, los síntomas suelen comenzar de forma brusca con fiebre, malestar general, náuseas, vómitos o dolor abdominal, seguidos en algunos casos de ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), orina oscura o heces claras.

La transmisión se produce principalmente por vía fecal-oral, ya sea por contacto directo entre personas o por consumo de alimentos o agua contaminados. Los menores pueden desempeñar un papel relevante en la propagación del virus, ya que muchas infecciones en la infancia pueden ser asintomáticas.

El periodo de mayor contagiosidad se sitúa entre las dos semanas previas a la aparición de los síntomas y hasta una semana después.

El tratamiento es de soporte, basado en reposo e hidratación y dieta adecuada, sin que existan antivirales específicos para esta infección.

Las autoridades sanitarias recomiendan la exclusión temporal de los casos de la actividad escolar o laboral hasta siete días después del inicio de los síntomas.