Siam Night regresa a Tenerife con una renovada apuesta por el ocio acuático nocturno

El próximo 27 de junio, el complejo Siam Night volverá a la isla canaria con un acto inaugural denominado Costa Adeje Siam Night. Esta iniciativa, diseñada para situar a España como un referente mundial en el entretenimiento, se prolongará a lo largo de los meses de julio y agosto. Los visitantes podrán acudir a este espacio de martes a sábado, en horario de 20:00 a 24:00 horas.

A lo largo de la temporada estival, el recinto acuático abrirá sus puertas tras el ocaso con una propuesta de ocio que sus impulsores describen como más ambiciosa y tecnológica que en ediciones anteriores. Según ha informado el grupo empresarial Loro Parque a través de un comunicado, el objetivo es consolidarse como una cita imprescindible del verano tanto para turistas nacionales como internacionales.

Reconocido durante una década consecutiva como el mejor parque acuático del mundo por los usuarios de TripAdvisor, Siam Park busca mostrar ahora una dimensión diferente a la diurna. Si durante el día destaca por el contraste del agua cristalina y la exuberante vegetación, por la noche se transforma en un entorno envolvente y sensorial gracias a un cuidado diseño de luz y sonido.

La organización detalla que, al caer la noche, los caminos se iluminan y la música marca el pulso del recorrido, convirtiendo cada rincón en una gran escenografía. El entorno despierta bajo las estrellas mediante el uso de fuego, proyecciones y láseres, lo que hace latir el recinto como si de un escenario vivo se tratase. Todo ello se ve favorecido por la climatología privilegiada del archipiélago canario, que permite disfrutar al aire libre de las cálidas noches estivales.

Como gran novedad de esta temporada, la puesta en escena girará en torno a cuatro áreas temáticas inspiradas en cuentos históricos. Cada una contará con su propia identidad cromática asociada a los colores verde, azul, rosa y dorado, que representarán simbólicamente conceptos como la naturaleza, el agua, el cielo y el fuego. Los asistentes recorrerán estos universos hasta llegar a un gran espectáculo audiovisual inmersivo.

Espacios emblemáticos como el Wave Palace se transformarán en una gran superficie visual de alta definición, mientras que atracciones clásicas como la Tower of Power y Saifa adquirirán una nueva intensidad bajo la iluminación nocturna. Además, la velada contará con sesiones de música en vivo y zonas de descanso interactivas adaptadas a diferentes tipos de público.

El vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, ha subrayado la exclusividad de esta propuesta. "No hay otro lugar como este, un parque acuático con ambiente nocturno, efectos especiales y música", ha afirmado el directivo, añadiendo que cada edición requiere casi un año de meticulosa preparación para garantizar la excelencia del ocio.

A la espectacularidad visual y sonora se suma la ventaja de poder disfrutar de las atracciones con una temperatura más fresca y unas esperas más reducidas. En cuanto a la seguridad, el complejo dispondrá de un amplio equipo de socorristas altamente cualificados para velar por el correcto desarrollo de la actividad en todo momento.

Finalmente, como muestra de compromiso con la población local, la compañía mantendrá un descuento del cincuenta por ciento para los residentes en Canarias. Asimismo, se reforzará el servicio de autobuses para facilitar la llegada de los visitantes desde distintos puntos de la isla de Tenerife.