Tenerife permitirá el acceso con mascotas a sus museos en una iniciativa pionera en España

El organismo autónomo de Museos de Tenerife, dependiente del Cabildo insular, ha dado luz verde a unas nuevas normas de convivencia que permitirán la entrada de visitantes acompañados de sus animales a varios de sus centros culturales. Se trata de un proyecto en fase de evaluación que se extenderá durante tres meses de prueba en las principales instalaciones de la isla.

Según explicaron durante su presentación el vicepresidente insular, Lope Afonso, y el consejero de Cultura, José Carlos Acha, la implantación de esta autorización está estrictamente condicionada a un protocolo de seguridad. El objetivo es conciliar la presencia de los animales con la protección a aquellas personas que padezcan alergias, fobias o sensibilidades especiales. Por este motivo, el aforo máximo permitido será de dos animales por sala y planta.

Las normas aprobadas para este periodo de evaluación contemplan requisitos claros para los propietarios. Será obligatorio que las mascotas permanezcan sujetas mediante una correa no extensible en todo momento. Asimismo, se les exige un comportamiento adecuado durante la visita y el cumplimiento estricto de las exigencias establecidas por la normativa vigente en materia de bienestar. Las autoridades advierten de que las personas propietarias deberán asumir cualquier responsabilidad por las incidencias que pudieran ocasionar y acatar en todo momento las indicaciones del personal de las instalaciones museísticas.

En esta primera fase, los edificios que abren sus puertas son el Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA), así como las sedes de la Casa Lercaro y la Casa de Carta, ambas pertenecientes al Museo de Historia de Tenerife. Por el contrario, quedan excluidos de forma temporal el Castillo de San Cristóbal, el Centro de Documentación Canarias y América y la Cueva del Viento.

Tampoco se permitirá el acceso bajo ninguna circunstancia en el Museo de la Ciencia y el Cosmos. Los técnicos de la institución han determinado que los ruidos, los efectos visuales y las interacciones propias de sus exposiciones pueden causar estrés y alteración, por lo que no se considera un entorno propicio para los animales.

El consejero de Cultura ha justificado esta decisión de apertura señalando que el número de ciudadanos que convive con un perro o un gato ha crecido notablemente en la sociedad española. Acha ha llegado a calificar de "forma de exclusión" el hecho de no poder disfrutar de una exposición por no dejarlos solos. Desde el Cabildo insular insisten en que se trata de la primera experiencia a cubierto de España, ya que hasta ahora solo existían iniciativas similares en recintos específicos o al aire libre en la Comunidad de Madrid. El propio vicepresidente ha afirmado que grandes centros de arte de referencia mundial ya se han interesado por la viabilidad de este modelo tinerfeño.