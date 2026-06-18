Tensión en la ULL por la reforma de exámenes con denuncias de presiones al profesorado

El conflicto por la posible eliminación del segundo llamamiento de julio en la Universidad de La Laguna (ULL) suma un nuevo capítulo. El Consejo de Estudiantes asegura haber recibido testimonios de docentes contrarios a la medida que afirman sentirse presionados para no expresar públicamente su rechazo.

El malestar no se limitaría al alumnado. Según el Consejo de Estudiantes, varios docentes críticos con la eliminación de la convocatoria de julio han trasladado su rechazo en privado, pero evitan hacerlo públicamente por miedo a las consecuencias que pueda tener dentro de la propia Universidad.

Según el comunicado remitido por el Consejo de Estudiantes, algunos docentes consideran que la desaparición del llamamiento de julio supondría un retroceso para el alumnado, lo que añadiría la concentración de una mayor carga de exámenes y correcciones en un único periodo extraordinario.

"Miedo a represalias"

La organización estudiantil asegura que parte del profesorado teme sufrir "señalamientos o consecuencias en su carrera y en la convivencia dentro de sus departamentos" si expresa públicamente su desacuerdo con la medida.

"Resulta inaceptable que en un entorno universitario, que debería ser un espacio de debate libre y democrático, haya profesorado que sienta miedo a posicionarse", señala el Consejo de Estudiantes en el escrito firmado por su presidente.

Los representantes estudiantiles consideran que cualquier reforma de los Estatutos debe desarrollarse desde la libertad de opinión y reclaman que todas las voces puedan participar en el debate "sin miedo a represalias".

Una polémica que sigue creciendo

La polémica llega además a las puertas de una nueva protesta estudiantil. El alumnado ha llamado a concentrarse este viernes 19 de junio, a las 12:30 horas, frente al Rectorado de la Universidad de La Laguna para mostrar su rechazo a la eliminación del segundo llamamiento de julio y defender el mantenimiento de las actuales oportunidades de evaluación.

El debate deberá resolverse en el marco de la reforma estatutaria que actualmente tramita la institución académica y que ha abierto uno de los mayores frentes de discusión universitaria de los últimos años.