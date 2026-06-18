Torres desprecia las exigencias de Canarias y País Vasco al afirmar que solo los cita porque se lo han pedido

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aprovechó este pasado miércoles su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados para desplegar una estrategia de autobombo basada en la propaganda institucional. Al ser interpelado por la gestión territorial del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el ministro ha anunciado la próxima convocatoria de comisiones bilaterales con Canarias y el País Vasco, aunque ha restado trascendencia política a los encuentros al matizar, de forma displicente, que se limitará a reunir estos órganos simplemente porque los ejecutivos autonómicos "lo han pedido".

El uso de las instituciones para el relato partidista

En lugar de abordar las problemáticas específicas y urgentes que arrastran territorios especialmente tensionados como el Archipiélago canario, Torres ha optado por equiparar administrativamente estas citas con la Comisión Mixta que se celebrará con la Generalitat Valenciana para tratar los daños de la DANA de 2024. Con esta maniobra, el titular de Política Territorial minimiza las agendas singulares de Canarias y el País Vasco, rebajando las reuniones bilaterales a un compromiso de agenda forzado por la insistencia de las propias autonomías, mientras desvía el foco hacia un discurso de diálogo institucional vacío de medidas concretas.

Inestabilidad actual

Lejos de la autocrítica, el ministro ha recurrido al clásico recurso de la comparación con mandatos anteriores para intentar blindar la imagen de un Ejecutivo cercado por la debilidad parlamentaria. Torres ha presumido desde la tribuna de haber ejecutado 51 traspasos de competencias a las comunidades autónomas frente a los 16 realizados durante la etapa del expresidente 'popular' Mariano Rajoy, utilizando estas cifras para proclamar ante la oposición que la izquierda cree "más en el Estado que ustedes, sin ninguna duda".

Para rematar una intervención marcadamente ideológica, el dirigente ha defendido a ultranza la supuesta "estabilidad" del Gobierno central escudándose en macrodatos económicos como los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, la reducción del desempleo juvenil y la subida del salario mínimo interprofesional a 1.200 euros. Con este catálogo de logros genéricos, Torres ha intentado zanjar el debate territorial calificando al gabinete de Sánchez como "preciso, necesario y sostenible", evidenciando que la prioridad de Madrid es consolidar su propio relato de supervivencia política por encima de las demandas directas transmitidas desde las islas.