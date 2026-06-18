Un hombre de 70 años, crítico tras precipitarse desde varios metros en Tenerife

Un varón de 70 años de edad se encuentra ingresado en estado crítico tras sufrir un grave accidente durante la tarde de este miércoles en el norte de la isla de Tenerife. Los hechos tuvieron lugar en la zona de Las Llanadas, perteneciente al término municipal de Los Realejos, cuando el individuo se precipitó de manera fortuita desde varios metros de altura y acabó cayendo en unas huertas cercanas. El aviso fue recibido de inmediato por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que activó el dispositivo correspondiente.

Ante la complicación del terreno y la imposibilidad de que el personal sanitario accediera directamente a la víctima, fue necesaria la intervención de efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Los agentes de rescate descendieron hasta el punto exacto de la parcela agrícola donde había quedado tendido el accidentado. Para garantizar la máxima seguridad durante la extracción y evitar lesiones medulares adicionales, los bomberos procedieron a inmovilizar al septuagenario empleando una camilla nido, un dispositivo especializado para rescates en desniveles.

Una vez evacuado a una zona segura, el paciente fue transferido al equipo médico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Tras una primera valoración en el lugar del suceso, los facultativos comprobaron que el herido presentaba un traumatismo craneal severo derivado del violento impacto contra el suelo. Debido a la gravedad de las lesiones, se procedió a su estabilización inmediata y a su traslado urgente.

El operativo de evacuación se llevó a cabo a bordo de una ambulancia medicalizada, la cual cuenta con soporte vital avanzado para mantener las constantes vitales del paciente durante el trayecto. El destino final fue el Hospital Universitario de Canarias, centro de referencia donde el hombre ingresó con pronóstico muy grave para recibir atención especializada por parte del servicio de neurología y cuidados intensivos.

En el lugar del incidente también fue imprescindible la actuación de los agentes de la Policía Local de Los Realejos. Los efectivos policiales se encargaron de asegurar el perímetro para facilitar las maniobras de los equipos de emergencias y de redactar el atestado pertinente. La orografía escarpada y la disposición en terrazas de muchas zonas agrícolas del archipiélago requieren extremar la precaución para evitar accidentes de este tipo, que en personas de edad avanzada suelen tener consecuencias clínicas de extrema gravedad.