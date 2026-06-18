Un Sánchez acorralado llama a Coalición Canaria para negociar los presupuestos y salvar la legislatura

La extrema debilidad parlamentaria que atenaza al Ejecutivo de Pedro Sánchez ha obligado al Gobierno central a mover ficha para intentar garantizar la supervivencia de la legislatura. Y es que Coalición Canaria (CC) ha confirmado que la Moncloa ha reanudado los contactos con la formación nacionalista con el objetivo de explorar un pacto que permita guiar la negociación de los futuros Presupuestos Generales del Estado, unas cuentas públicas vitales para que el presidente socialista evite un adelanto electoral.

El matiz de las exigencias ante el precedente de la investidura

A pesar de que el voto de su única diputada en el Congreso, Cristina Valido, vuelve a ser numéricamente necesario para los planes de la Moncloa, la formación nacionalista ha reaccionado repitiendo el mismo argumentario de anteriores negociaciones. Desde las filas de Coalición Canaria se ha apresurado a lanzar el mensaje de que esta vez no habrá "un cheque en blanco" para salvar a Sánchez, exigiendo que cualquier apoyo esté condicionado de manera estricta al cumplimiento de la denominada Agenda Canaria en materias como financiación, transportes y gestión migratoria.

Sin embargo, esta aparente dureza se mira con lupa en las islas. Se recuerda perfectamente que Coalición Canaria ya dio un giro al apoyar la última investidura de Pedro Sánchez, permitiendo que la izquierda se mantuviera en la Moncloa a cambio de promesas para el archipiélago. Una giro que reactiva el recelo ciudadano ante la posibilidad de que se le vuelva a dar oxígeno a Sánchez a cambio de promesas e inversiones que, en la práctica, siguen sin materializarse en el día a día de las islas.

Entre el pragmatismo de Madrid y el equilibrio territorial

Este nuevo acercamiento de Madrid sitúa otra vez a la formación nacionalista ante la necesidad de medir sus decisiones estratégicas en el Congreso. Mientras sus dirigentes intentan escenificar una posición de máxima exigencia para garantizar que las islas reciban partidas concretas en lugar de compromisos vacíos, la realidad parlamentaria demuestra que el Ejecutivo central confía en volver a atraer a Coalición Canaria a su bloque de apoyos puntuales. El inicio de estos contactos presupuestarios reabre la incógnita sobre si los nacionalistas volverán a ejercer de soporte clave para la estabilidad de Sánchez en la capital del Estado.