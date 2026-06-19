Andrés Martínez revalida la presidencia del PP de Arico con apoyo unánime de la asamblea

El Partido Popular de Arico ha ratificado a Andrés Martínez como presidente de la formación en el municipio tras recibir el apoyo unánime de los afiliados presentes en la asamblea local celebrada en la tarde de ayer. Martínez era el único candidato que optaba a revalidar el cargo.

Durante su intervención, el también alcalde de Arico destacó que asume esta continuidad "con la responsabilidad, la lealtad institucional y el orgullo" de liderar el proyecto popular en uno de los municipios tinerfeños que, según afirmó, "más han avanzado en los últimos años".

Martínez defendió la necesidad de mantener la colaboración entre administraciones como vía para impulsar proyectos en el municipio. "Solo con entendimiento y una buena relación entre las administraciones se consiguen iniciativas que mejoren la calidad de vida de los vecinos", señaló.

El dirigente popular puso en valor las políticas desarrolladas en áreas como el turismo, el deporte o la participación ciudadana, y subrayó como objetivo prioritario la generación de oportunidades de futuro para Arico. En este sentido, citó como ejemplo la construcción del centro de mayores de Abades, que enmarcó dentro de los proyectos estratégicos del municipio.

Asimismo, aseguró que continuará trabajando por el desarrollo económico y social de Arico "con la unión, la coordinación y el trabajo en equipo" como señas de identidad de su gestión al frente del consistorio.

Por su parte, el presidente del PP de Tenerife, Lope Afonso, felicitó a Martínez por su reelección y destacó la unidad interna del partido como uno de los factores clave de los resultados en el municipio.

"El éxito alcanzado en el municipio es consecuencia directa de uno de los valores fundamentales de los populares como es la unidad", afirmó Afonso, quien defendió al PP como "un partido fiable que cuando gobierna sabe responder, mantiene una línea de trabajo constante y apuesta por proyectos a largo plazo".

Afonso también puso el acento en la coordinación institucional entre administraciones, que —según indicó— se traduce en inversiones y proyectos que ya se están materializando en Arico. "Nuestra política tiene un único propósito: servir a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida", añadió.

El dirigente popular concluyó subrayando la fortaleza del PP de Tenerife y su presencia "sólida y estable" en todos los municipios de la isla.