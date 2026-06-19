Aumentan las consultas por quemaduras en Tenerife tras la misa de León XIV

El Colegio de Médicos de Tenerife ha emitido este viernes una advertencia sobre el notable incremento de las consultas de dermatología en la isla. Este repunte se produce como consecuencia directa de la misa oficiada por León XIV, un evento que tuvo lugar en el puerto santacrucero durante las horas de mayor intensidad solar.

La dermatóloga Marina Rodríguez ha dado la voz de alarma ante el aumento de quemaduras solares y diversos brotes de enfermedades fotosensibles. Estas lesiones derivan de la exposición a la intemperie que los fieles soportaron durante la reciente visita del Papa. La doctora recuerda que "el protector solar por sí solo no es suficiente para evitar el daño cutáneo" cuando se permanece bajo el sol en la franja central del día.

Tras los multitudinarios actos religiosos que han marcado la agenda reciente del archipiélago, los especialistas están atendiendo numerosos casos vinculados a la exposición ultravioleta extrema. Se trata de jornadas donde la incidencia térmica ha provocado severos daños en la piel de los asistentes.

Entre las afecciones diagnosticadas en los centros sanitarios destacan el empeoramiento de males preexistentes y la reactivación de patologías cutáneas inflamatorias en pacientes que ya presentaban predisposición. Los facultativos insisten en que la ciudadanía suele confiar exclusivamente en los cosméticos de protección, un error frecuente en latitudes con tanta radiación.

Muchos pacientes han acudido con lesiones agudas en áreas que normalmente quedan insuficientemente protegidas, tales como la nuca, el cuello, el dorso de los pies, los antebrazos y las orejas. Asimismo, el cuero cabelludo ha sufrido graves estragos en personas con menor densidad capilar, ya que reciben el impacto directo sin ningún tipo de barrera física.

Además de las quemaduras tradicionales, se han detectado graves exacerbaciones de rosácea, con un marcado incremento del enrojecimiento y de los brotes inflamatorios. Los doctores también han tenido que tratar cuadros de lupus cutáneo y sistémico, así como episodios de erupción polimorfa lumínica, conocida popularmente como alergia al sol.

Desde la institución médica advierten de que los rayos ultravioleta actúan como un potente desencadenante inmunológico que agrava dolencias ya controladas. El territorio insular es una de las regiones europeas con mayor incidencia de radiación debido a su latitud, su altitud y el efecto reflectante del mar o del propio asfalto.

Los expertos aseguran que la fotoprotección moderna debe concebirse como una estrategia multifactorial. Se recomienda aplicar un filtro de amplio espectro, renovarlo cada dos horas y acompañarlo del uso de sombreros, ropa tupida y gafas de sol homologadas. Por ello, los profesionales sanitarios reivindican el uso de la sombrilla en todo tipo de eventos masivos.

Ante futuros encuentros al aire libre, el organismo aconseja evitar el sol entre las 12:00 y las 17:00 horas. Una adecuada hidratación y la planificación de pausas en zonas de sombra son vitales para eludir el envejecimiento cutáneo y el riesgo de cáncer a largo plazo.