Coalición Canaria ve justificado avanzar las elecciones si fracasan los Presupuestos

La estabilidad de la legislatura de Pedro Sánchez vuelve a depender del apoyo de los partidos en el Congreso de los Diputados. En una comparecencia en la Cámara Baja, los portavoces de Coalición Canaria (CC) han dejado claro la fragilidad del bloque parlamentario al vincular de forma directa la viabilidad del mandato actual a la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Un aviso ante las dificultades del Ejecutivo central

La diputada Cristina Valido ha sido la encargada de reconocer que la convocatoria de elecciones generales anticipadas estaría "más que justificada" si el Ejecutivo central es incapaz de articular una mayoría en torno a las cuentas públicas. Este posicionamiento marca distancias con la dirección de Moncloa por parte de la formación canaria, cuyo voto fue determinante para facilitar la investidura tras las elecciones generales de 2023, y que ahora asume que gobernar mediante prórrogas presupuestarias consecutivas vacía de contenido la acción del Estado. Así mismo, Clavijo le recuerda a Cristina Valido que en CC las decisiones las toma el partido y no ella.

Según argumentó Valido, la falta de un proyecto económico real en el Parlamento no solo debilita la posición del presidente, sino que paraliza la agenda legislativa y bloquea la llegada de recursos esenciales a los territorios autónomos.

Críticas a la dinámica parlamentaria en Madrid

Por su parte, el secretario de Organización nacionalista, David Toledo, criticó la crispación y lo calificó como un "show político" en la capital, que no sirve para nada. Desde el Archipiélago se insiste en que las mayorías no pueden depender de la propaganda mediática o de alianzas coyunturales mientras las islas siguen esperando por las soluciones reales.

La realidad parlamentaria en el Congreso confirma que Sánchez tiene cada vez menos margen de maniobra. Las negociaciones para los presupuestos de las próximas semanas serán las que decidan si se puede mantener el Ejecutivo Central o si por el contrario el país va directo a una nueva convocatoria de elecciones.